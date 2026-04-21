Khai mạc Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14

Sáng 21.4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 14, khóa XII, với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Cần phản ánh đúng tình hình thực tế về công tác thanh niên

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Quang Huy cho biết hội nghị sẽ tập trung vào việc sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 (Kế hoạch 461).

Theo anh Bùi Quang Huy, chiến lược phát triển thanh niên là một nội dung quan trọng nhất trong công tác thanh niên. Đây là chiến lược tổng thể do Chính phủ ban hành, có sự tham gia của 14 bộ, ngành với 28 đề án.

Ban đầu tổ chức Đoàn được giao 7 chương trình đề án, nhưng sau khi tham mưu và được Thủ tướng Chính phủ thống nhất, hiện nay Đoàn Thanh niên tập trung chủ trì triển khai 5 đề án then chốt.

Anh Bùi Quang Huy yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và tình hình thực tế tại địa phương để thảo luận.

"Rất mong các đồng chí nghiên cứu kỹ báo cáo, góp ý làm sao cho báo cáo của chúng ta hoàn thiện nhất và phản ánh đúng tình hình thực tế hiện nay về công tác thanh niên ở các địa phương trên toàn quốc.

Mục tiêu là đảm bảo việc sơ kết không chỉ dừng lại ở các con số mà phải đề xuất được những giải pháp khoa học, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn lực và cơ chế cho công tác Đoàn trong giai đoạn tiếp theo", anh Bùi Quang Huy nói..

Nhiều kết quả quan trọng

Tại hội nghị, T.Ư Đoàn đã báo cáo về việc triển khai Kế hoạch số 461-KH/TWĐTN thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn trong công tác thanh niên.

Báo cáo sơ kết cho thấy, trong giai đoạn 2021 - 2025, thanh niên Việt Nam tiếp tục là lực lượng đông đảo, có trình độ ngày càng cao, năng động, sáng tạo và thích ứng nhanh với môi trường số; đồng thời cũng đối mặt với nhiều thách thức như áp lực việc làm, hạn chế về kỹ năng và các vấn đề sức khỏe tâm lý. Trên cơ sở đó, T.Ư Đoàn đã chủ động tham mưu, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chiến lược.

Đáng chú ý, đã có 5 đề án lớn được trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như giáo dục lý tưởng cách mạng trên không gian mạng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển tài năng trẻ, nâng cao năng lực tình nguyện và hội nhập quốc tế. Việc triển khai được lồng ghép hiệu quả trong các phong trào lớn như "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", tạo sự đồng bộ trong toàn hệ thống.

Công tác tuyên truyền, quán triệt chiến lược được triển khai rộng khắp với gần 69.000 hội nghị, thu hút hơn 16,9 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt, chuyển đổi số được đẩy mạnh với gần 2 triệu sản phẩm truyền thông, đạt hơn 20 tỉ lượt tiếp cận, cho thấy hiệu quả rõ nét trong đổi mới phương thức tuyên truyền của tổ chức Đoàn.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp được tăng cường với nhiều bộ, ngành và địa phương, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển thanh niên. Các hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo và thanh niên được duy trì thường xuyên, với hàng trăm hội nghị mỗi năm, tập trung vào các vấn đề thiết thực như việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số.

Trong triển khai các nội dung cụ thể, nhiều kết quả nổi bật đã được ghi nhận. Các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ hơn 20.000 dự án khởi nghiệp, tổ chức hàng nghìn hoạt động đào tạo kỹ năng, đồng thời đẩy mạnh các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học với hàng triệu lượt thanh niên được tuyên dương.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho thanh niên cũng được chú trọng thông qua hàng trăm nghìn hoạt động văn hóa, thể thao và chương trình tư vấn tâm lý.

Nhìn chung, sau 5 năm triển khai, kế hoạch đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác Đoàn, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.