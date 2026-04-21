Tháng Thanh niên 2026: Những dấu ấn sáng tạo và khát vọng chuyển đổi số

Sáng 21.4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tại hội nghị, nhiều địa phương đã chia sẻ những mô hình tiêu biểu. Với chủ đề xuyên suốt là "Thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số", các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã triển khai hàng loạt mô hình sáng tạo, thực chất, không chỉ thể hiện sức trẻ mà còn khẳng định vai trò cầu nối của thanh niên trong việc đưa công nghệ vào phục vụ đời sống cộng đồng.

Anh Bùi Quang Huy trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Tháng Thanh niên 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đổi mới phương thức giáo dục chính trị qua "Số hóa nội dung học tập Nghị quyết"

Tại Ninh Bình, bài toán làm thế nào để các nghị quyết của Đảng và của Đoàn không còn khô khan, khó tiếp cận đã được giải quyết bằng mô hình "Số hóa nội dung học tập Nghị quyết". Thay vì các buổi hội giảng truyền thống kéo dài, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã chuyển thể các nội dung trọng tâm thành các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, trực quan như video clip, infographic và các câu hỏi tương tác trực tuyến.

Hệ thống hơn 140 trang fanpage từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tạo nên một mạng lưới lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Việc ứng dụng App "Thanh niên Việt Nam" để kiểm tra nhận thức sau khi học tập đã giúp 100% đoàn viên mới kết nạp được trang bị đầy đủ kiến thức chính trị một cách chủ động.

Đây là mô hình tiêu biểu cho việc "lấy thanh niên làm trung tâm", giúp hình thành thói quen học tập mọi lúc, mọi nơi trên không gian mạng.

Đại biểu tỉnh Ninh Bình chia sẻ mô hình tiêu biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại Đồng Nai, một trong những thủ phủ công nghiệp của cả nước, đã triển khai xuất sắc mô hình "Tổ công nghệ số cộng đồng". Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", hơn 384 tổ công nghệ số với sự nòng cốt là đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến.

Điểm nổi bật của năm 2026 là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thanh niên Đồng Nai đã thiết lập bản đồ số tra cứu khu vực bỏ phiếu và sử dụng các "biên tập viên ảo" AI để hướng dẫn cử tri tra cứu thông tin qua VNeID. Mô hình này không chỉ nâng cao năng lực số cho cộng đồng mà còn tiết kiệm đáng kể nguồn lực kinh phí, đồng thời tạo ra một môi trường tương tác hiện đại giữa chính quyền và nhân dân.

Thúc đẩy kinh tế số qua "Livestream hỗ trợ sản phẩm OCOP"

Tại Thái Nguyên, Tháng Thanh niên 2026 ghi dấu ấn với mô hình "Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo và Chợ phiên OCOP trên nền tảng số". Nhận thấy thế mạnh của địa phương là các sản phẩm trà và nông sản, các đoàn viên đã không ngần ngại trở thành những "streamer" chuyên nghiệp.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao bằng khen cho các tỉnh, thành đoàn có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2026 ẢNH: ĐĂNG HẢI

Thông qua các buổi livestream trên mạng xã hội, các sản phẩm OCOP đạt sao của thanh niên đã tiếp cận được hàng chục nghìn khách hàng trên khắp cả nước. Điển hình như sản phẩm trà của Hợp tác xã Nông nghiệp Tiên Phong đã đạt doanh số hơn 2.000 đơn hàng chỉ trong một tuần triển khai.

Việc kết hợp giữa giá trị nông sản truyền thống và công nghệ bán hàng hiện đại đã mở ra hướng đi mới bền vững cho thanh niên nông thôn, khẳng định tinh thần "ly hương không ly chi", khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương.

Hà Tĩnh, quê hương của anh hùng Lý Tự Trọng, đã cụ thể hóa tinh thần Tháng Thanh niên bằng mô hình "Mùa hè số". Đây là một bước tiến mới từ chiến dịch tình nguyện hè, tập trung vào việc số hóa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử và hỗ trợ các địa bàn vùng sâu, vùng xa trong việc cập nhật dữ liệu dân cư.

Các đội hình thanh niên tình nguyện tại xã Tiên Điền đã thực hiện các "Công trình thanh niên thư viện bầu cử số", giúp cử tri trẻ dễ dàng tra cứu tiểu sử ứng cử viên qua mã QR.

Sự kết nối giữa truyền thống cách mạng và công nghệ số tại Hà Tĩnh không chỉ giúp giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ mà còn giúp các hoạt động của Đoàn trở nên gần gũi, thiết thực hơn với yêu cầu của thời đại mới.