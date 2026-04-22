Giáo dục

Cà Mau siết kỷ luật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gia Bách
Gia Bách
22/04/2026 16:41 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Cà Mau được chuẩn bị theo hướng an toàn tuyệt đối, không sai sót, không chạy theo thành tích.

Ngày 22.4, UBND tỉnh Cà Mau họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị với yêu cầu cao về kỷ luật và an toàn.

Ông Tạ Thanh Vũ, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau, cho biết toàn tỉnh có 19.334 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi đặt tại sở này với 816 phòng thi, bố trí 35 điểm thi chính thức và 4 điểm dự phòng. Điểm đông thí sinh nhất là Trường THPT Hồ Thị Kỷ với 960 thí sinh và ít nhất là Trường THPT Ninh Quới với 209 thí sinh.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sắp tới, Trường THPT Hồ Thị Kỷ là điểm thi có thí sinh đông nhất

Dự kiến, gần 3.000 người phục vụ kỳ thi, trong đó ngành giáo dục huy động hơn 2.780 người, công an 138 người và y tế 71 người. Cà Mau cũng tổ chức thi thử từ ngày 23 đến 24.4, với quy trình như thi thật để "tập dượt" toàn hệ thống.

Tại cuộc họp, các vấn đề chống gian lận, an ninh, an toàn thực phẩm, hỗ trợ thí sinh và hạn chế cơ sở vật chất tại một số điểm thi được đặt ra.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 phải tuyệt đối an toàn, không sai sót, không vi phạm quy chế; giữ chất lượng nhưng không chạy theo thành tích; đồng thời nhấn mạnh phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thí sinh, siết bảo mật, phòng gian lận công nghệ cao và đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Chọn môn thi tốt nghiệp THPT 2026 dựa vào tiêu chí nào?

Chọn môn thi tốt nghiệp THPT 2026 dựa vào tiêu chí nào?

Theo kế hoạch, từ ngày 24.4 thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026, thời gian kéo dài cho đến hết ngày 5.5. Vậy thí sinh cần chọn môn thi tốt nghiệp THPT 2026 dựa vào tiêu chí nào để không chỉ đỗ tốt nghiệp mà còn trúng tuyển vào ngành/trường mong muốn?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
