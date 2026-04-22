Cà Mau siết kỷ luật kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 22.4, UBND tỉnh Cà Mau họp Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị với yêu cầu cao về kỷ luật và an toàn.

Ông Tạ Thanh Vũ, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau, cho biết toàn tỉnh có 19.334 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi đặt tại sở này với 816 phòng thi, bố trí 35 điểm thi chính thức và 4 điểm dự phòng. Điểm đông thí sinh nhất là Trường THPT Hồ Thị Kỷ với 960 thí sinh và ít nhất là Trường THPT Ninh Quới với 209 thí sinh.

Dự kiến, gần 3.000 người phục vụ kỳ thi, trong đó ngành giáo dục huy động hơn 2.780 người, công an 138 người và y tế 71 người. Cà Mau cũng tổ chức thi thử từ ngày 23 đến 24.4, với quy trình như thi thật để "tập dượt" toàn hệ thống.

Tại cuộc họp, các vấn đề chống gian lận, an ninh, an toàn thực phẩm, hỗ trợ thí sinh và hạn chế cơ sở vật chất tại một số điểm thi được đặt ra.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 phải tuyệt đối an toàn, không sai sót, không vi phạm quy chế; giữ chất lượng nhưng không chạy theo thành tích; đồng thời nhấn mạnh phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ thí sinh, siết bảo mật, phòng gian lận công nghệ cao và đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.