Cà Mau phê duyệt 109,8 tỉ đồng xây dựng phòng học, nhà đa năng cho 7 trường

Ngày 17.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà đa năng, phòng học tại các trường THPT trên địa bàn, với tổng mức đầu tư 109,8 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Trường THPT U Minh được đầu tư xây dựng mới nhà đa năng ẢNH: G.B

Dự án tập trung bổ sung phòng học, không gian thể chất, sinh hoạt chung, hướng đến nâng chất lượng dạy và học, đáp ứng mục tiêu trường đạt chuẩn quốc gia.

Cụ thể dự án đầu tư xây dựng nhà đa năng và phòng học tại 7 trường THPT trong khuôn viên khu đất các trường gồm: xây dựng mới các phòng học và phòng học bộ môn Trường THPT Cái Nước; xây dựng mới nhà đa năng Trường THCS - THPT Khánh An; Trường THPT Phú Hưng; Trường THPT Thái Thanh Hòa; Trường THPT U Minh, Trường THPT Sông Đốc và xây dựng mới sân tập thể dục có mái che Trường THPT Khánh Lâm.

Dự án thuộc nhóm B, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2027, trong đó giai đoạn chuẩn bị đầu tư thực hiện năm 2025, sau đó triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 2025 – 2027.

Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu về trách nhiệm tổ chức thực hiện. Theo đó, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chính xác hồ sơ và nội dung dự án; Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư phải đảm bảo lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu kinh tế – kỹ thuật và phát huy hiệu quả khi đưa vào sử dụng.



