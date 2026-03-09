Kiến nghị gỡ khó về vật liệu cho loạt dự án chiến lược ở Cà Mau

Ngày 9.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Binh Đoàn 12 - Bộ Quốc phòng vừa có báo cáo tình hình triển khai dự án tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và đường giao thông ra đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, Cà Mau).

Các dự án hạ tầng chiến lược trên đang được triển khai theo lệnh khẩn cấp từ tháng 8.2025. Hiện tại "điểm nghẽn" lớn nhất của các dự án là nhu cầu vật liệu xây dựng khổng lồ trong khi nguồn cung hạn chế.

Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đối mặt khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng ẢNH: G.B

Nhu cầu lớn nhưng thiếu cát, đá

Theo báo cáo của Binh đoàn 12, công tác giải phóng mặt bằng đối với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (đã được tách thành dự án độc lập là Cà Mau - Cái Nước; Cái Nước - Đất Mũi), có tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng hơn 700 ha. Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến chính và các công trình phụ trợ, bàn giao trên 95% mặt bằng cho nhà thầu để triển khai thi công. Phần còn lại dự kiến hoàn tất bàn giao trong quý 1/2026.

Riêng dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai có tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 234 ha, trong đó có khoảng 34 ha đất rừng do Nhà nước quản lý bị ảnh hưởng. Tỉnh đã bàn giao mặt bằng khu phụ trợ trên bờ nhưng vẫn còn khoảng 3 ha vướng phương án thu hồi cây rừng.

Tuy nhiên, theo Binh đoàn 12, khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vật liệu xây dựng. Trên địa bàn tỉnh Cà Mau hầu như không có các loại cát, đá phục vụ thi công, trong khi nhu cầu cho các dự án trên là rất lớn.

Cụ thể, nhu cầu cát san lấp khoảng 26 triệu m³, cát bê tông khoảng 2,1 triệu m³, đất đắp khoảng 1,2 triệu m³, đá cấp phối khoảng 1,5 triệu m³, đá bê tông xi măng khoảng 4 triệu m³ và đá bê tông nhựa khoảng 0,6 triệu m³.

Trước đó, để giải quyết vấn đề này, ngày 14.8.2025 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo chỉ đạo của Thủ tướng về bảo đảm vật liệu cho các dự án hạ tầng giao thông tại Cà Mau.

Đến nay, Cần Thơ đã cấp phép khai thác 17,203 triệu m³ cát biển và đang tranh thủ điều kiện thời tiết để khai thác. Tỉnh Vĩnh Long đã cấp phép thăm dò và đang hoàn thiện hồ sơ khảo sát 1,5 triệu m³ trên tổng trữ lượng 2 triệu m³. Tỉnh Đồng Tháp đang trình ký cấp phép thăm dò 4 mỏ với trữ lượng dự kiến 1,8 triệu m³ trên 2 triệu m³. Trong khi đó, tỉnh An Giang đã họp hội đồng cấp phép một mỏ với trữ lượng 0,931 triệu m³.

Kiến nghị tháo gỡ để bảo đảm tiến độ dự án

Cũng theo Binh đoàn 12, các dự án đang được triển khai với cường độ cao. Tuy nhiên, quy trình cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản nhóm III theo quy định hiện nay mất khoảng 195 ngày, tương đương 6,5 tháng, khiến tiến độ cung cấp vật liệu phục vụ thi công bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, dù mỏ cát biển đã được cấp phép khai thác nhưng đang vào mùa biển động nên phương tiện không thể ra khai thác và vận chuyển, khiến khối lượng thi công đạt thấp.

Nguồn cát thương mại trong nước cũng rất hạn chế, nhiều hạng mục phải sử dụng nguồn cát nhập khẩu từ Campuchia, song khối lượng và tiến độ cung cấp không ổn định.

Đối với dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, đây là lần đầu tiên Binh đoàn 12 triển khai thi công một công trình cầu ra biển dài khoảng 18 km. Công trình có điều kiện địa chất phức tạp, yêu cầu công nghệ và kỹ thuật cao, đòi hỏi các thiết bị thi công hiện đại.

Trước những khó khăn nêu trên, Binh đoàn 12 kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Đồng thời, đơn vị cũng đề nghị các địa phương liên quan ưu tiên sớm cấp phép khai thác các mỏ cát, mỏ đá nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ thi công các dự án hạ tầng chiến lược tại Cà Mau.

Hiện tại tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước dài 42 km, đã được thi công bóc đất hữu cơ, bơm cát đạt khoảng 4% khối lượng và khoan cọc nhồi một số cầu trên tuyến. Còn tuyến cao tốc Cái Nước - Đất Mũi dài gần 40 km, đang bóc hữu cơ, đắp bờ bao tuyến chính và mặt bằng với khối lượng đạt trên 6%.

Dự án đường và cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài hơn 18 km, hiện đã triển khai thi công đại trà cọc khoan nhồi trên cạn và trên biển.