Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cà Mau chi hơn 200 tỉ đồng xây khu neo đậu tránh trú bão Gành Hào

Gia Bách
Gia Bách
20/02/2026 08:58 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt chủ trương đầu tư khu neo đậu tránh trú bão Gành Hào với tổng vốn hơn 200 tỉ đồng.

Ngày 20.2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão Gành Hào.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 200 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác trong giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Theo kế hoạch, từ năm 2026 đến 2029 triển khai thực hiện dự án và kết thúc đầu tư.

- Ảnh 1.

UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt dự án hơn 200 tỉ xây khu neo đậu tránh bão Gành Hào

ẢNH: G.B

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu neo đậu cho tàu cá của xã Gành Hào, xã Tân Thuận và các địa phương lân cận vào tránh trú bão, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của ngư dân hoạt động nghề cá trên ngư trường Tây Nam bộ trong mùa mưa bão, đồng thời phục vụ phát triển nghề cá tỉnh Cà Mau.

Dự án có quy mô vùng nước neo đậu tàu khoảng 15 ha; khoảng 100 trụ neo tàu; đường công vụ (bao gồm cả cống dân sinh) dài khoảng 5,5 km; 2 cây cầu giao thông; một hệ thống báo hiệu khu neo đậu và một hệ thống thiết bị khu neo đậu tránh trú bão.

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp Cà Mau chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đồng thời, đơn vị này phải tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành và Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ theo quy định (nếu có).


Tin liên quan

Cà Mau phê duyệt đầu tư cầu Vàm Xáng Cái Ngay kinh phí trên 275 tỉ đồng

Cà Mau phê duyệt đầu tư cầu Vàm Xáng Cái Ngay kinh phí trên 275 tỉ đồng

UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt chủ trương đầu tư cầu Vàm Xáng Cái Ngay với tổng mức hơn 275 tỉ đồng, mở tuyến kết nối từ đường Hiệp Tùng đến vành đai ngoài doanh trại Lữ đoàn 175.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau tránh trú bão dự án tàu cá Gành Hào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận