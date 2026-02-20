Cà Mau chi hơn 200 tỉ đồng xây khu neo đậu tránh trú bão Gành Hào

Ngày 20.2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão Gành Hào.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 200 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác trong giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Theo kế hoạch, từ năm 2026 đến 2029 triển khai thực hiện dự án và kết thúc đầu tư.

UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt dự án hơn 200 tỉ xây khu neo đậu tránh bão Gành Hào ẢNH: G.B

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu neo đậu cho tàu cá của xã Gành Hào, xã Tân Thuận và các địa phương lân cận vào tránh trú bão, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của ngư dân hoạt động nghề cá trên ngư trường Tây Nam bộ trong mùa mưa bão, đồng thời phục vụ phát triển nghề cá tỉnh Cà Mau.

Dự án có quy mô vùng nước neo đậu tàu khoảng 15 ha; khoảng 100 trụ neo tàu; đường công vụ (bao gồm cả cống dân sinh) dài khoảng 5,5 km; 2 cây cầu giao thông; một hệ thống báo hiệu khu neo đậu và một hệ thống thiết bị khu neo đậu tránh trú bão.

UBND tỉnh Cà Mau giao Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp Cà Mau chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Đồng thời, đơn vị này phải tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành và Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ theo quy định (nếu có).



