Trường học siết điện thoại, giờ ra chơi trở lại đúng nghĩa tuổi học trò

Chiếc điện thoại thông minh từng được xem là công cụ hỗ trợ học tập, nhưng trong thực tế lớp học, nó dần trở thành vật "bất ly thân" của không ít học sinh. Việc chơi game, lướt mạng xã hội, nhắn tin trong giờ học khiến quá trình tiếp thu kiến thức bị gián đoạn, sự tập trung bị bào mòn.

Từ "vật bất ly thân" thành yếu tố gây xao nhãng

Trong giờ ra chơi, thầy và trò Trường THPT Đầm Dơi cùng hòa mình vào các trò chơi dân gian ẢNH: G.B

Khi sự tiện lợi vượt quá giới hạn, điện thoại từ công cụ hỗ trợ chuyển thành yếu tố gây xao nhãng lớn nhất. Từ thực tế này, nhiều trường học ở Cà Mau bắt đầu đặt lại ranh giới, không cấm công nghệ, nhưng kiểm soát việc sử dụng đúng thời điểm.

Trường THPT Võ Văn Kiệt (xã Phước Long, Cà Mau) triển khai mô hình "Trường học không điện thoại" từ nhiều năm trước. Thầy Trần Quang Điện, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thời điểm đầu, quy định này gây tranh luận vì cho rằng điện thoại là quyền cá nhân của học sinh. Tuy nhiên, sau khi Ban giám hiệu phân tích rõ tác hại và khẳng định nguyên tắc "việc gì có lợi cho học sinh thì thực hiện" thì nhà trường nhận được sự đồng thuận cao từ phụ huynh và giáo viên.

Giờ ra chơi học sinh giải trí bằng các môn thể thao yêu thích ẢNH: G.B

Phụ huynh ủng hộ bằng cách sẵn sàng đóng góp kinh phí để mua tủ đựng điện thoại cho học sinh. Song song đó, 3 đường dây nóng được thiết lập để phụ huynh liên hệ khi có việc khẩn cấp cần trao đổi với con em.

Chiếc tủ điện thoại và sự thay đổi trong lớp học

Từ ngày mô hình được triển khai, mỗi lớp học có thêm một vật dụng quen thuộc là tủ cất điện thoại. Trước giờ vào học, học sinh tự tắt chuông, tổ trưởng thu gom điện thoại, lớp trưởng quản lý tủ và đến khi tan học mới trả lại.

Học sinh tắt chuông, nộp điện thoại đầu giờ cho cán sự lớp và nhận lại khi tan học ẢNH: G.B

Trong trường hợp bài học cần thiết, giáo viên cho phép học sinh lấy điện thoại sử dụng rồi cất lại. Tuy nhiên, việc này hiện khá hiếm khi các phòng học đã được đầu tư tivi và máy chiếu.

Theo giáo viên Nguyễn Thị Mỹ Duyên, từ khi không sử dụng điện thoại trong giờ học, học sinh tập trung và học tập nghiêm túc hơn. Khi cần liên lạc gấp, các em có thể nhờ lớp trưởng hoặc giáo viên hỗ trợ.

Sự thay đổi được cảm nhận rõ nhất từ chính học sinh. Lê Mai Phúc, lớp 10A5, Trường THPT Võ Văn Kiệt thừa nhận trước đây mỗi khi có tin nhắn, em thường trả lời rồi mới quay lại học. Khi không còn điện thoại, em tập trung nghe giảng, tự suy nghĩ và tiến bộ hơn trong học tập.

Trong giờ ra chơi, nhiều học sinh lựa chọn đọc sách ẢNH: G.B

Tại Trường THCS - THPT Tân Lộc, quy định cấm điện thoại trong giờ học được triển khai theo Thông tư 32/2020 của Bộ GD-ĐT. Thay vì tủ đựng, nhà trường sử dụng khung túi nhựa đánh số cho từng học sinh. Qua đó, hiệu quả học tập tăng rõ rệt.

Khi giờ ra chơi không còn màn hình

Nhiều trường tại Cà Mau mở rộng quy định không sử dụng điện thoại cả giờ ra chơi. Khi rời xa màn hình, giờ nghỉ giữa tiết được lấp đầy bằng thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, hoạt động câu lạc bộ kỹ năng sống.

Thầy trò Trường THPT Đầm Dơi trong buổi học đàn ẢNH: G.B

Tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, hình ảnh học sinh tụ tập bên màn hình dần biến mất. Sân trường trở nên nhộn nhịp với các hoạt động vận động và giao lưu.

Không khí tương tự diễn ra tại Trường THPT Đầm Dơi. Giờ ra chơi không còn cảnh học sinh ngồi lướt mạng, thay vào đó là kéo co, nhảy dây, nhảy sạp, đánh cờ… thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia.

Quách Thanh Đạt, học sinh lớp 11A6, Trường THPT Đầm Dơi, cho biết giờ ra chơi trở nên ý nghĩa hơn khi được vận động và thư giãn sau tiết học căng thẳng, đồng thời góp phần giữ gìn các giá trị truyền thống trong môi trường học đường hiện đại.

Môn bóng chuyền cũng được học sinh lựa chọn vào giờ ra chơi ẢNH: G.B

Nguyễn Ngọc Xuyến, học sinh lớp 10A6, Trường THPT Đầm Dơi, chia sẻ trước đây thường ở trong lớp lướt mạng, xem YouTube hoặc chat với bạn bè. Hiện tại, em tham gia các hoạt động thể thao và sinh hoạt cùng bạn bè, cảm thấy vui vẻ và gắn kết hơn.

Giảm mâu thuẫn học đường

Thầy Huỳnh Thanh Sang, Bí thư Đoàn trường THPT Đầm Dơi, cho rằng chủ trương "giờ ra chơi không điện thoại" giúp học sinh hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh, tăng cường giao tiếp và xây dựng môi trường học đường tích cực, kỷ cương, thân thiện.

Phụ huynh cũng là lực lượng ủng hộ mạnh mẽ. Ông Phạm Tiến Nguyên, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt, cho rằng không cho sử dụng điện thoại không phải để học sinh rời xa văn minh hiện đại, mà để tuổi học trò không bị cuốn quá sớm vào thế giới ảo.

Học sinh dành thời gian trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong học tập ẢNH: G.G

Theo thầy Trần Quang Điện, tác động lớn nhất nằm ở việc giảm mâu thuẫn học đường. Trước đây, khi còn điện thoại, học sinh có thể nhắn tin hẹn nhau giải quyết xích mích sau giờ học. Khi điện thoại bị hạn chế, các mâu thuẫn không còn bị đẩy đi xa. Nhiều năm qua, trường không còn xảy ra các vụ bạo lực học đường hay mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Song song đó, nhà trường duy trì cuộc thi "Ứng xử trên không gian mạng", yêu cầu học sinh không dùng nick ảo và khuyến khích đăng tải thông tin tích cực khi ở nhà.

Khi điện thoại rời khỏi lớp học, điều quay trở lại không chỉ là sự tập trung, mà còn là một sân trường đầy tiếng nói cười, đúng nghĩa tuổi học trò.