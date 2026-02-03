Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh lập ban nhạc khuấy động sân trường
Video Giáo dục

Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh lập ban nhạc khuấy động sân trường

Vũ Đoan - Bích Thanh
03/02/2026 07:21 GMT+7

Nhằm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, giờ ra chơi ở Trường THPT Nguyễn Tất Thành, phường Bình Phú, TP.HCM trở nên sôi động hơn với những tiết mục biểu diễn của ban nhạc.

Dàn trống, đàn guitar cùng những bài hát, điệu múa quen thuộc đã biến sân Trường THPT Nguyễn Tất Thành giờ ra chơi thành một “sân khấu nhỏ”, thu hút đông đảo học sinh hòa mình cùng ban nhạc. 

Nhờ hoạt động đặc biệt này, nhiều học sinh đã tìm thấy niềm vui, sự kết nối và xua tan những mệt mỏi sau giờ học căng thẳng.

Theo nhà trường, những hoạt động này sẽ diễn ra hàng tuần và được thay đổi liên tục từ hát karaoke, nhảy múa, chơi trò chơi dân gian, thi đấu thể thao…

Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh lập ban nhạc khuấy động sân trường - Ảnh 1.

Một "concert mini" do chính học sinh biểu diễn

ẢNH: VŨ ĐOAN

Mục đích nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, đồng thời hạn chế tình trạng sử dụng điện thoại di động quá nhiều trong môi trường học đường. Khi có những hoạt động hấp dẫn, học sinh chủ động rời xa màn hình nhỏ để hòa mình vào không gian tập thể.

Không chỉ mang đến niềm vui, những giờ ra chơi ngập tràn âm nhạc tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành còn góp phần tạo nên một môi trường học đường năng động, tích cực.

Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh lập ban nhạc khuấy động sân trường - Ảnh 2.

Học sinh hòa mình cùng không khí sôi động của buổi biểu diễn

ẢNH: VŨ ĐOAN

Ở đó, điện thoại được tạm gác lại, nhường chỗ cho tiếng trống, tiếng đàn, tiếng cười vui và những kết nối thân thiết giữa học sinh, thầy cô.

Đó cũng chính là những giá trị nhân văn mà Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Tất Thành luôn muốn hướng tới.

Tin liên quan

Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh thích thú với trò chơi dân gian

Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh thích thú với trò chơi dân gian

Giờ ra chơi không điện thoại, không thiết bị điện tử của học sinh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Hòa, (TP.HCM) tràn ngập tiếng cười với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn.

Ngôi trường ở TP.HCM xây trạm sạc điện miễn phí, trồng cây phủ xanh lớp học

Khám phá thêm chủ đề

giờ ra chơi không điện thoại không điện thoại biểu diễn học sinh THPT hạn chế điện thoại Trường THPT Nguyễn Tất Thành Giờ ra chơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận