Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh lập ban nhạc khuấy động sân trường

Dàn trống, đàn guitar cùng những bài hát, điệu múa quen thuộc đã biến sân Trường THPT Nguyễn Tất Thành giờ ra chơi thành một “sân khấu nhỏ”, thu hút đông đảo học sinh hòa mình cùng ban nhạc.

Nhờ hoạt động đặc biệt này, nhiều học sinh đã tìm thấy niềm vui, sự kết nối và xua tan những mệt mỏi sau giờ học căng thẳng.

Theo nhà trường, những hoạt động này sẽ diễn ra hàng tuần và được thay đổi liên tục từ hát karaoke, nhảy múa, chơi trò chơi dân gian, thi đấu thể thao…

Một "concert mini" do chính học sinh biểu diễn ẢNH: VŨ ĐOAN

Mục đích nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, đồng thời hạn chế tình trạng sử dụng điện thoại di động quá nhiều trong môi trường học đường. Khi có những hoạt động hấp dẫn, học sinh chủ động rời xa màn hình nhỏ để hòa mình vào không gian tập thể.

Không chỉ mang đến niềm vui, những giờ ra chơi ngập tràn âm nhạc tại Trường THPT Nguyễn Tất Thành còn góp phần tạo nên một môi trường học đường năng động, tích cực.

Học sinh hòa mình cùng không khí sôi động của buổi biểu diễn ẢNH: VŨ ĐOAN

Ở đó, điện thoại được tạm gác lại, nhường chỗ cho tiếng trống, tiếng đàn, tiếng cười vui và những kết nối thân thiết giữa học sinh, thầy cô.

Đó cũng chính là những giá trị nhân văn mà Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Tất Thành luôn muốn hướng tới.