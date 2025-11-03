Giờ ra chơi không điện thoại: Học sinh thích thú với trò chơi dân gian

Từ tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thí điểm mô hình “Giờ ra chơi không điện thoại” tại 16 trường học, nhằm khuyến khích học sinh vận động, giao tiếp và tận hưởng tuổi học trò trọn vẹn hơn.

Tại Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Hòa, (TP.HCM), ban giám hiệu đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian như: banh đũa, đá banh, nhảy dây, ô ăn quan hay kéo co giữa sân trường.

Nhiều phụ huynh, giáo viên đồng tình với "Giờ ra chơi không điện thoại" và cho rằng đây là cơ hội để học sinh giảm lệ thuộc vào công nghệ, rèn luyện kỹ năng xã hội và tận hưởng tuổi học trò đúng nghĩa, khi giờ ra chơi trở lại là khoảng thời gian của tiếng cười và những trò chơi vui nhộn.

Chính sách này nhằm tạo nên một không gian học đường năng động, gắn kết và lành mạnh hơn, khuyến khích học sinh vận động, giao tiếp trực tiếp và nuôi dưỡng những mối quan hệ bạn bè thật sự.

Đại diện Sở Giáo dục cho biết đây là bước thử nghiệm đầu tiên, dự kiến sẽ mở rộng trên toàn thành phố từ tháng 1.2026 nếu đạt hiệu quả tích cực.



