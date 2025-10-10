Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Độ chế xe đạp điện: Thú vui tiềm ẩn hiểm họa đối với học sinh
Video Giáo dục

Độ chế xe đạp điện: Thú vui tiềm ẩn hiểm họa đối với học sinh

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
10/10/2025 20:41 GMT+7

Ngày càng nhiều học sinh sử dụng xe đạp điện, nhưng không ít em lại "nghịch" bằng cách độ, chế xe để chạy nhanh hơn, vô tình biến phương tiện an toàn thành mối nguy hiểm.

Ngày 9.10, phóng viên Báo Thanh Niên đi cùng lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã Đồng Phú kiểm tra tình trạng học sinh đi xe đạp điện độ, chế đến trường.

Tại khu vực Trường THCS Tân Lập (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), có khá nhiều học sinh đi xe đạp đến trường. Đáng chú ý, hai xe đạp điện độ, chế của hai em học sinh dựng phía ngoài cổng trường đã bị lực lượng công an phát hiện.

Độ chế xe đạp điện và hiểm họa tiềm ẩn cho học sinh cần được chú ý - Ảnh 1.

Cả hai em được yêu cầu gọi phụ huynh đến để nhắc nhở và buộc đưa xe đạp điện của con mình đến cơ sở sửa chữa để tháo các phần độ, chế, trả lại nguyên bản.

Trước đây, việc độ, chế xe đạp điện thường do các em mang đến tiệm sửa chữa, mua bán xe để làm. Tuy nhiên, hiện nay, các em dễ dàng mua phụ kiện độ chế trên mạng xã hội và xem hướng dẫn trên YouTube để tự độ. Việc nhiều trường học siết chặt quản lý, không cho xe độ, chế vào trong trường cũng khiến 1 số em học sinh không chấp hành gửi xe bên ngoài cổng trường.

Độ chế xe đạp điện và hiểm họa tiềm ẩn cho học sinh cần được chú ý - Ảnh 2.

Tại Trường THCS Đồng Phú (xã Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra khu vực nhà xe và phát hiện 3 xe đạp điện đã bị độ, chế. Đáng chú ý, một học sinh cho biết sau khi độ lại, xe của em có thể đạt vận tốc từ 60 đến 70 km/giờ, khiến đoàn kiểm tra không khỏi giật mình.

Trào lưu độ chế xe đạp điện tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho chính học sinh và cộng đồng. Mỗi phụ huynh, thầy cô cần chung tay giáo dục ý thức, để những chiếc xe điện trở lại đúng vai trò phương tiện an toàn cho tuổi học trò.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM chỉ tên các trường có nhiều học sinh, sinh viên vi phạm giao thông

CSGT TP.HCM chỉ tên các trường có nhiều học sinh, sinh viên vi phạm giao thông

Theo CSGT TP.HCM, vẫn còn tình trạng học sinh, sinh viên của các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX, cao đẳng, đại học… có hành vi vi phạm giao thông.

Học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy bỏ chạy khi thấy CSGT dừng kiểm tra

Khám phá thêm chủ đề

CSGT độ xe điện học sinh xử phạt xe đạp điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận