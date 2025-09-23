Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
CSGT TP.HCM chỉ tên các trường có nhiều học sinh, sinh viên vi phạm giao thông
Video Giáo dục

CSGT TP.HCM chỉ tên các trường có nhiều học sinh, sinh viên vi phạm giao thông

Yến Thi
Yến Thi
23/09/2025 14:44 GMT+7

Theo CSGT TP.HCM, vẫn còn tình trạng học sinh, sinh viên của các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX, cao đẳng, đại học… có hành vi vi phạm giao thông.

Ngày 23.9.2025, thông tin từ Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết qua công tác thống kê, đánh giá hành vi vi phạm cho thấy có hàng loạt học sinh, sinh viên chạy ẩu, vi phạm các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. CSGT cũng nêu tên các trường có nhiều trường hợp vi phạm giao thông.

CSGT TP.HCM chỉ tên các trường có nhiều học sinh, sinh viên vi phạm giao thông

Đồng thời, thông tin từ CSGT TP.HCM cho biết hiện nay học sinh, sinh viên vi phạm còn bị CSGT gửi thông báo về trường để các trường nắm thông tin, xếp loại hạnh kiểm.

CSGT TP.HCM chỉ tên các trường có nhiều học sinh, sinh viên vi phạm giao thông - Ảnh 1.

Theo PC08, trong tổng số trường hợp học sinh, sinh viên bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, có hơn 45% trường hợp chưa đủ tuổi đã chạy xe máy; hơn 25% chạy quá tốc độ quy định; hơn 12% điều khiển xe hoặc chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm…

Xem thêm bình luận