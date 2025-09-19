Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thực phẩm bẩn vào trường học: Hiệu trưởng nói, phụ huynh 'dậy sóng'
Video Giáo dục

Thực phẩm bẩn vào trường học: Hiệu trưởng nói, phụ huynh 'dậy sóng'

Lâm Viên
Lâm Viên
19/09/2025 16:27 GMT+7

Chiều tối 18.9, đông đảo phụ huynh Trường tiểu học Trưng Vương (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) đến dự họp vụ thông tin thực phẩm bẩn vào trường học, khi nghe hiệu trưởng trả lời họ đã 'dậy sóng', không đồng tình.

Tối 19 giờ ngày 18.9, đông đảo phụ huynh Trường tiểu học Trưng Vương (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) đã dự họp vụ thông tin thực phẩm bẩn vào bếp ăn trường học.

Đại diện phụ huynh và nhiều phụ huynh khác đặt vấn đề trong buổi họp là cần sự xác minh rõ ràng từ phía nhà trường, thông tin trên mạng xã hội chia sẻ đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương hợp đồng với nhà cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú của trường đó có chính xác hay không? Hay đó là tin bịa đặt, vu khống?


Trong buổi họp, ngoài sự tham gia của đại diện UBND P.Xuân Hương, Hiệu trưởng nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng nhiều phụ huynh học sinh, còn có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Kim Thanh, người đã đứng ra đăng tải thông tin tố cáo, đồng thời cũng là nhân viên bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương năm học 2024-2025, đã mang theo đơn tố cáo đăng trên mạng, cùng hình ảnh chứng minh thực phẩm bẩn được đưa vào bếp bán trú trong năm học 2024-2025.

Thực phẩm bẩn vào trường học: Hiệu trưởng nói, phụ huynh 'dậy sóng'- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, nhân viên bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương, khẳng định nhiều lần nhà cung cấp đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú

ẢNH: LÂM VIÊN

Phụ huynh đề nghị bà Nga trả lời việc cô Thanh viết đơn tố cáo đúng hay sai, nếu đúng thì cô phải thừa nhận, nếu sai thì đề nghị cơ quan chức năng xử lý cô Thanh phạm tội vu khống, bịa đặt. Tuy nhiên, phần mở đầu trả lời của Hiệu trưởng trường không những xoa dịu căng thẳng mà còn gây thêm bức xúc và những nỗi bất an trong lòng phụ huynh.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 16.9, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng P.Xuân Hương - Đà Lạt đã đến Trường tiểu học Trưng Vương xác minh thông tin trên mạng xã hội chia sẻ đơn tố cáo hiệu trưởng hợp đồng với nhà cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú.

