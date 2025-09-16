Xôn xao thông tin thực phẩm bẩn vào bếp bán trú trường tiểu học

Sáng 16.9, tại Trường tiểu học Trưng Vương (P.Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, thuộc P.2, TP.Đà Lạt cũ), các cơ quan chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng và P.Xuân Hương - Đà Lạt đã có buổi làm việc với BGH nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh về thông tin phụ huynh Trường tiểu học Trưng Vương (P.Xuân Hương- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có đơn tố cáo hiệu trưởng hợp đồng với nhà cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú..

Trưa cùng ngày, nhiều phụ huynh tập trung trước cổng Trường tiểu học Trưng Vương, để đón con về nhà ăn trưa, thay vì ở lại trường ăn cùng các bạn. Việc này xảy ra sau khi trên mạng xã hội chia sẻ đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương hợp đồng với nhà cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm bẩn vào bếp bán trú.

Trưa 16.9.2025, nhiều học sinh được cha mẹ đón về nên dư lại một số bàn ăn của HS ẢNH: LÂM VIÊN

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 16.9, các giáo viên chủ nhiệm chia sẻ trong nhóm Zalo phụ huynh lớp với nội dung: "Vừa qua trên mạng xã hội chia sẻ một số hình ảnh, video về thực phẩm không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của nhà trường. Thực tế sự việc này xảy ra từ năm 2024 nhưng đến nay mới phát tán. Ngay khi việc này xảy ra nhà trường đã chủ động mời cơ quan y tế kiểm tra và không có vấn đề về an toàn thực phẩm, không xảy ra ngộ độc. Đồng thời nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với tổ bếp cũ, ký HĐ (hợp đồng) với tổ bếp mới và lựa chọn các nhà cung cấp có đầy đủ giấy tờ ATTP từ đầu năm học 2025 đến nay".