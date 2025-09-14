Đa cấp lừa đảo: Cạm bẫy ‘thít chặt’ sinh viên

Giữa tháng 8, Quỳnh (một sinh viên trên địa bàn TP.HCM) liên hệ người đăng bài tuyển nhân viên bán hàng. Sau khi hẹn với nhân viên tuyển dụng, Quỳnh đến địa chỉ 70 Lê Lợi (phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ) để phỏng vấn việc làm. Nhưng bất ngờ, nơi này không phải là văn phòng công ty mà chỉ là một quán cà phê tên YeYj. Quỳnh được người hướng dẫn tên Tâm đưa lên tầng 2 của quán cà phê, nơi có hàng chục người đang dạy làm giàu. Tâm giới thiệu và đưa nữ sinh đi gặp hàng loạt "nhân vật thành công" trong tổ chức, với điểm chung là luôn nói quá về cơ hội làm giàu. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, Quỳnh bắt đầu dần dần bị đưa vào cạm bẫy của nhóm đa cấp này.

Từ lúc đặt chân đến đây, Quỳnh bị Tâm "theo 1 kèm 1", không cho sử dụng điện thoại và cấm tiếp xúc với những người xung quanh. Kể cả giờ nghỉ trưa hay lúc ra về vẫn còn bị kìm kẹp. Quỳnh vẫn được giới thiệu về công việc nhưng bị đưa sang nói chuyện hết người này đến người kia rồi bị vờ từ chối. Tuy nhiên, đến 2 ngày sau, Quỳnh lại được Tâm đưa đến một quán cà phê khác ở địa chỉ 234 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ) để gặp nhiều người. Ở đây, mỗi người cũng đảm nhận một "vai diễn" khác nhau để thao túng tâm lý “con mồi”. Nhóm người chốt để trở thành nhân viên chính thức, số tiền nữ sinh cần đầu tư vào tổ chức là 11 triệu đồng để có nhiều lợi ích và chỉ cách xoay vốn, nói dối bạn bè, người thân để xin, mượn tiền. Quỳnh cũng được hứa vốn sẽ thu hồi sau 2 tháng, được ký hợp đồng, cấp "mã số thuế" theo căn cước công dân, có thể truyền lại "3 đời" cho con cháu, được nhận "5% hoa hồng"…

Nhiều ngày sau đó, Tâm liên tục hối thúc nữ sinh nhanh chóng đóng tiền để hoàn thành điều kiện tham gia tổ chức. Quỳnh đã đấu tranh tư tưởng, cuối cùng chuẩn bị được 11 triệu đồng. Tại tầng 2 quán cà phê YeYj, Tưởng Thanh Ngân (quản lý cao nhất) đưa cho nữ sinh một tờ giấy viết tay, có nội dung "Đơn tự nguyện mua hàng" với trị giá 11 triệu đồng, yêu cầu nữ sinh ký tên rồi tiếp nhận toàn bộ số tiền.

Đúng lúc này, PV Thanh Niên xuất hiện với vai trò là anh trai của nữ sinh. Sau hàng loạt chất vấn, tổ chức này bị lật tẩy. Ngân thừa nhận sai, xin lỗi và nhét trả lại tiền cho nữ sinh.

Trong buổi sáng 13.9, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, lực lượng công an, cảnh sát hình sự xuất hiện, bất ngờ kiểm tra ổ nhóm đa cấp hoạt động không phép, có dấu hiệu vi phạm pháp luật vẫn ngang nhiên đón sinh viên, hoạt động tại quán cà phê YeYj. Thời điểm này, nhóm đa cấp vẫn đang lần lượt đón các sinh viên đến quán cà phê để học làm giàu. Tổ công tác điều các xe thùng biển số xanh, ô tô bán tải, xe tải biển số xanh đến, đưa nhiều người cùng nhiều tài liệu về trụ sở. Số khác thì được đưa đi bằng xe máy.

