Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sử dụng ứng dụng điện thoại để cha mẹ ‘rèn đức’ cho con
Video Giáo dục

Sử dụng ứng dụng điện thoại để cha mẹ ‘rèn đức’ cho con

Thảo Tú - Nguyên Ân
11/10/2025 17:12 GMT+7

Ngày 9.10.2025, lễ ra mắt ứng dụng HITA - nền tảng giáo dục nhân cách đầu tiên - đồng hành cùng phụ huynh giúp con rèn đức, luyện kỷ luật đã diễn ra tại Hội trường tầng 1, khách sạn REX, TP.HCM.

Với chủ đề “Ươm mầm hiền tài trong kỷ nguyên AI”, Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực đã cho ra đời ứng dụng HITA – nền tảng giáo dục nhân cách đầu tiên tại Việt Nam dành cho học sinh từ 8 đến 16 tuổi.

Ứng dụng này do thầy Nguyễn Phùng Phong cùng Hội đồng sáng lập phát triển, dựa trên mô hình đào tạo đã được bản địa hóa từ Vương quốc Anh.

Sử dụng ứng dụng điện thoại để cha mẹ ‘rèn đức’ cho con- Ảnh 1.

Nền tảng HITA giúp học sinh rèn luyện 7 thói quen sống tích cực chỉ với 30 phút mỗi ngày, kết hợp giữa công nghệ và phương pháp giáo dục hiện đại, phụ huynh dễ dàng đồng hành và theo dõi tiến trình của con. 

Không chạy theo điểm số hay thi cử, ứng dụng hướng học sinh đến những giá trị cốt lõi như kỷ luật, chính trực, tư duy độc lập và lòng biết ơn – góp phần nuôi dưỡng thế hệ hiền tài trong kỷ nguyên AI.

Sau giai đoạn thử nghiệm tại TP.HCM và Hà Nội với hơn 10.000 phụ huynh và giáo viên tham gia, HITA đã ghi nhận được nhiều học sinh cải thiện rõ ý thức tự học, sinh hoạt và giao tiếp trong gia đình. 

Sử dụng ứng dụng điện thoại để cha mẹ ‘rèn đức’ cho con- Ảnh 2.

Hàng trăm “Cây Đức” – biểu tượng cho hành trình rèn nhân cách – đã bắt đầu nở hoa, thể hiện sự trưởng thành nội tại của các em.

Với mục tiêu đạt 1 triệu người dùng trong năm đầu tiên, HITA hướng tới việc hình thành thế hệ học sinh hiền tài, tự chủ và có đạo đức trong kỷ nguyên AI.

Tin liên quan

Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong ra mắt 'sân chơi' hiền tài

Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong ra mắt 'sân chơi' hiền tài

Sau thành công của 2 giải đấu Siêu trí nhớ VN và Sơ đồ tư duy VN, chiều 14.9, Tập đoàn giáo dục Tâm Trí Lực chính thức ra mắt hệ thống Câu lạc bộ thể thao trí tuệ tại VN và được triển khai trên toàn quốc.

Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong tiết lộ bí kíp ‘5 phút thuộc bài’ môn Lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

giáo dục AI trí tuệ nhân tạo Siêu trí nhớ ứng dụng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận