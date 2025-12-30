Hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi từ tháng 1.2026

Học sinh Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (P.Sài Gòn) hào hứng tham gia các hoạt động vận động trong giờ ra chơi. Đây là một trong 16 trường thí điểm mô hình hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi ẢNH: BẢO CHÂU

Phụ huynh học sinh đồng thuận cao

Theo đó, từ đầu tháng 10, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức thí điểm mô hình hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi tại 16 trường THCS, THPT.

Sau 2 tháng triển khai, kết quả khảo sát cho thấy có khoảng 98% phụ huynh học sinh đồng thuận và nhiều trường học đã có những cách thức thực hiện sáng tạo.

Tại Trường THPT Võ Trường Toản (P.Tân Thới Hiệp) có 97,98% phụ huynh đồng thuận với trường trong vấn đề này. Học sinh nếu muốn liên hệ qua điện thoại với cha mẹ, người thân sẽ đến phòng quản sinh của trường.

Trường THPT Nguyễn Khuyến (P.Phước Thắng) thực hiện quy trình bàn giao thiết bị đầu buổi học nếu học sinh mang theo điện thoại. Đồng thời nhà trường tổ chức nhiều câu lạc bộ, hoạt động thể thao và đọc sách giúp học sinh giải trí, vận động trong giờ ra chơi…

Báo cáo của Sở GD-ĐT cũng ghi nhận, sau thời gian thực hiện thí điểm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi, môi trường học đường và hành vi của học sinh có sự chuyển biến rõ rệt. Giờ ra chơi tại nhiều trường trở nên sôi nổi hơn, học sinh tăng tương tác trực tiếp. Tình trạng học sinh sử dụng điện thoại thụ động, đơn lẻ dần giảm.

Nhiều hoạt động nhóm được các trường tổ chức như nhóm vận động gồm các trò chơi tập thể, đá cầu, thể thao; nhóm văn nghệ tổ chức phát thanh học đường, diễn văn nghệ theo chủ đề; nhóm học thuật chú trọng đọc sách, giao lưu tại thư viện; nhóm sáng tạo thu hút học sinh chơi cờ, làm thủ công.

Kết quả khảo sát tổng hợp ở các trường cho thấy hơn 80% học sinh tham gia ít nhất một hoạt động; khoảng 97,98% phụ huynh đồng thuận với chủ trương này; trên 70% học sinh đồng ý hạn chế điện thoại nếu có hoạt động thay thế hấp dẫn. Việc này góp phần giảm lối sống ít vận động, tạo thói quen giao tiếp trực tiếp và tinh thần hợp tác.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá việc triển khai vẫn gặp một số khó khăn. Một bộ phận nhỏ học sinh vẫn còn thói quen sử dụng điện thoại cho mục đích cá nhân. Cơ sở vật chất, sân trường tại một số đơn vị còn hạn chế. Kinh phí và vật tư tổ chức hoạt động cũng là bài toán khó.

Trước thực tế trên, Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng sự đồng thuận của phụ huynh mang tính quyết định. Các trường cần thiết kế hoạt động phù hợp điều kiện thực tế, đồng thời theo dõi và đánh giá thường xuyên.

Giờ ra chơi của học sinh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (P.Tân Hòa, TP.HCM) ẢNH: BẢO CHÂU

Hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi đồng loạt từ tháng 1

Dựa trên những kế hoạch đã đạt được sau khi tổ chức thí điểm, theo kế hoạch, từ tháng 1.2026, TP sẽ triển khai đại trà việc hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong giờ ra chơi ở các trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường trước khi triển khai cần phổ biến, tuyên truyền chủ trương đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Xây dựng nội quy, quy trình quản lý thiết bị điện tử theo hướng quy định rõ thời gian, hình thức, khu vực có thể sử dụng điện thoại; phân công đoàn viên, giáo viên hỗ trợ học sinh giờ ra chơi.

Đồng thời tổ chức khảo sát lấy ý kiến học sinh về các nhóm hoạt động được triển khai vào giờ ra chơi. Bên cạnh đó, các trường phải có kế hoạch xây dựng môi trường lành mạnh, hạn chế điện thoại giờ ra chơi bằng các nhóm hoạt động thay thế.

Để thực hiện hiệu quả, sở gợi ý mỗi trường có ít nhất 3 hoạt động thay thế đa dạng trong giờ ra chơi (thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống). Mỗi học sinh sẽ tham gia ít nhất một hoạt động tập thể trong giờ ra chơi hằng ngày, tăng thời gian vận động thể chất của học sinh so với trước khi triển khai kế hoạch.

Các hoạt động thay thế, gồm: