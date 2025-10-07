TP.HCM: 16 trường thí điểm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, là những trường nào?

Cụ thể, 16 trường ở 16 cụm chuyên môn của Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thí điểm thực hiện hạn chế học sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi giai đoạn 1 từ tháng 10.2025 đến hết học kỳ 1 năm học 2025-2026, bao gồm:
Theo đó, vào giữa tháng 9 vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai kế hoạch hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi theo 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1 (thí điểm): Từ tháng 10.2025 đến hết học kỳ 1 năm học 2025-2026, thực hiện thí điểm tại 16 trường tại 16 cụm trên địa bàn thành phố.
- Giai đoạn 2 (mở rộng, chính thức): Từ tháng 1.2026, triển khai đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.
Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu, tùy theo tình hình thực tế, cơ sở giáo dục xây dựng phương án, quy trình quản lý điện thoại di động, thiết bị điện tử mà học sinh mang đến trường.
Các hoạt động thay thế bao gồm:
- Hoạt động thể thao và vận động: Sân bóng rổ mini; khu vực cầu lông; góc nhảy dây; khu chơi đá cầu...
- Hoạt động văn nghệ và sáng tạo: Thiết lập một góc sân khấu nhỏ tại sân trường với hệ thống âm thanh đơn giản; góc đọc sách ngoài trời; các câu lạc bộ kỹ năng sống...
- Trò chơi dân gian và tập thể: Ô ăn quan, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, kéo co, đánh đuổi, cướp cờ, chạy tiếp sức, đá cầu, cầu lông, bóng bàn tự do, cờ vua/cờ tướng…
Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, quy định hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị di động trong giờ ra chơi hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện theo tinh thần "trường học hạnh phúc", tăng cường hoạt động thể chất, giao lưu, vui chơi của học sinh trong giờ ra chơi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Quá trình triển khai, các nhà trường cần giúp học sinh hiểu rõ tác hại của việc lạm dụng thiết bị điện tử và tự giác chấp hành quy định. Tuyên truyền để phụ huynh học sinh ủng hộ và phối hợp.
Để thực hiện hiệu quả, Sở GD-ĐT yêu cầu, mỗi trường có ít nhất 3 hoạt động thay thế đa dạng trong giờ ra chơi (thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống). Học sinh tham gia ít nhất một hoạt động tập thể trong giờ ra chơi hàng ngày. Tăng thời gian vận động thể chất của học sinh so với trước khi triển khai.
Đồng thời, Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường tổ chức ký cam kết 3 bên: Nhà trường-Phụ huynh-Học sinh ngay đầu năm học, học kỳ. Nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh phổ biến những quy định liên quan đến nội dung này. Tạo nhóm Zalo/Facebook của từng lớp để phụ huynh học sinh theo dõi hoạt động của con em. Gửi tin nhắn SMS hàng tuần thông báo kết quả thực hiện việc hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi.
Không để mối quan hệ trong nhà trường "gãy vụn" vì điện thoại di động
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết năm học 2024-2025, nhiều trường đã thực hiện không cho học sinh sử dụng điện thoại trong trường học nhưng chưa đồng bộ, chưa có sự ủng hộ tuyệt đối của phụ huynh học sinh. Vào năm học này, TP.HCM sẽ triển khai quy định học sinh không sử dụng điện thoại trong trường học. Điện thoại chỉ được sử dụng trong giờ học khi giáo viên cho phép theo quy định của Bộ GD-ĐT. Nếu học sinh có nhu cầu sử dụng điện thoại thì nhà trường phải đảm bảo được kênh liên lạc miễn phí cho học sinh.
Ông Hiếu nói thêm: "TP.HCM đã triển khai trường học hạnh phúc sang năm thứ 3 mà trong giờ ra chơi, mỗi học sinh một góc, sử dụng điện thoại thì mối quan hệ giữa học sinh với nhau, giữa học sinh với thầy cô giáo sẽ bị 'gãy vụn'. Tôi mong muốn giờ ra chơi học sinh phải được thoải mái, vui chơi để nạp năng lượng tích cực cho tiết học mới chứ không phải mỗi học sinh là một thế giới riêng. Thói quen sử dụng điện thoại là cản trở lớn cho việc các em tương tác với người thân, thầy cô, bạn bè".
Bình luận (0)