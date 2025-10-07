TP.HCM: 16 trường thí điểm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, là những trường nào?

TP.HCM hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị di động trong giờ ra chơi hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, 16 trường ở 16 cụm chuyên môn của Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thí điểm thực hiện hạn chế học sinh sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi giai đoạn 1 từ tháng 10.2025 đến hết học kỳ 1 năm học 2025-2026, bao gồm:

16 trường học đại diện cho 16 cụm chuyên môn sẽ thí điểm hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi ẢNH: SỞ GD-ĐT

Theo đó, vào giữa tháng 9 vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai kế hoạch hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (thí điểm): Từ tháng 10.2025 đến hết học kỳ 1 năm học 2025-2026, thực hiện thí điểm tại 16 trường tại 16 cụm trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn 2 (mở rộng, chính thức): Từ tháng 1.2026, triển khai đồng loạt tại tất cả cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu, tùy theo tình hình thực tế, cơ sở giáo dục xây dựng phương án, quy trình quản lý điện thoại di động, thiết bị điện tử mà học sinh mang đến trường.

Các hoạt động thay thế bao gồm:

Hoạt động thể thao và vận động: Sân bóng rổ mini; khu vực cầu lông; góc nhảy dây; khu chơi đá cầu...

Hoạt động văn nghệ và sáng tạo: Thiết lập một góc sân khấu nhỏ tại sân trường với hệ thống âm thanh đơn giản; góc đọc sách ngoài trời; các câu lạc bộ kỹ năng sống...

Trò chơi dân gian và tập thể: Ô ăn quan, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, kéo co, đánh đuổi, cướp cờ, chạy tiếp sức, đá cầu, cầu lông, bóng bàn tự do, cờ vua/cờ tướng…

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, quy định hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị di động trong giờ ra chơi hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện theo tinh thần "trường học hạnh phúc", tăng cường hoạt động thể chất, giao lưu, vui chơi của học sinh trong giờ ra chơi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Quá trình triển khai, các nhà trường cần giúp học sinh hiểu rõ tác hại của việc lạm dụng thiết bị điện tử và tự giác chấp hành quy định. Tuyên truyền để phụ huynh học sinh ủng hộ và phối hợp.

Để thực hiện hiệu quả, Sở GD-ĐT yêu cầu, mỗi trường có ít nhất 3 hoạt động thay thế đa dạng trong giờ ra chơi (thể thao, văn nghệ, trò chơi dân gian, đọc sách, câu lạc bộ kỹ năng sống). Học sinh tham gia ít nhất một hoạt động tập thể trong giờ ra chơi hàng ngày. Tăng thời gian vận động thể chất của học sinh so với trước khi triển khai.

Đồng thời, Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường tổ chức ký cam kết 3 bên: Nhà trường-Phụ huynh-Học sinh ngay đầu năm học, học kỳ. Nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh phổ biến những quy định liên quan đến nội dung này. Tạo nhóm Zalo/Facebook của từng lớp để phụ huynh học sinh theo dõi hoạt động của con em. Gửi tin nhắn SMS hàng tuần thông báo kết quả thực hiện việc hạn chế học sinh sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trong giờ ra chơi.