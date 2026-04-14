Từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 14.4, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Xét tuyển ĐH: Những điều cần lưu ý khi chọn ngành". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Như Thanh Niên đã đưa, đến nay các trường THPT tại TP.HCM đã bước đầu thăm dò việc lựa chọn 2 môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ghi nhận thống kê từ các trường cho thấy tỷ lệ học sinh chọn tiếng Anh và các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt môn lý, vẫn chiếm đa số.

Học sinh tìm hiểu ngành nghề trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ảnh: Duy Anh

Theo kế hoạch, ngày 24.4, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thời gian kéo dài cho đến hết ngày 5.5. Trước đó, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17.4 đến hết ngày 21.4. Theo quy định, ngoài 2 môn bắt buộc (văn và toán), thí sinh lựa chọn 2 trong số các môn còn lại mình theo học THPT để dự thi.

Việc chọn môn thi tốt nghiệp THPT 2026 nên dựa vào tiêu chí nào? Khi thực hiện đăng ký, thí sinh cần lưu ý gì để tăng cơ hội trúng tuyển ngành/trường yêu thích? Vì sao việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT lại liên quan mật thiết đến việc chọn ngành xét tuyển? Vai trò quan trọng của kết quả thi tốt nghiệp THPT trong xét tuyển năm nay? Cơ hội và điều kiện dành cho thí sinh khi tham gia xét tuyển bằng các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường năm nay?

Các thông tin này tiếp tục được phân tích trong PHẦN 2 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Xét tuyển ĐH: Những điều cần lưu ý khi chọn ngành".

Chương trình diễn ra từ 14-15 giờ, gồm các chuyên gia

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn chiều nay tại Báo Thanh Niên ảnh: Lê Thanh Hải

Tiến sĩ Võ Thanh Hải , Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân; Thạc sĩ Vương Văn Khởi , Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TPHCM (UEF);

, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TPHCM (UEF); Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Đăng ký sai môn thi tốt nghiệp, có thể sẽ ''đứng trước nguy cơ rớt ĐH''

Vì sao việc chọn môn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT lại liên quan mật thiết đến việc chọn ngành xét tuyển? Giải đáp thắc mắc này, tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho hay còn gần 2 tháng nữa thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là giai đoạn cuối cùng để học sinh kiểm tra lại hệ thống kiến thức và việc đăng ký dự thi và xét tuyển ĐH. Kỳ thi tốt nghiệp THPT được biết đến là kỳ thi 2 trong một, vừa xét tốt nghiệp vừa phục vụ tuyển sinh. Do đó, có thể thấy mối liên hệ mật thiết giữa việc chọn môn thi đăng ký dự thi với ngành xét tuyển vào ĐH.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đăng ký 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc toán, văn và 2 môn tự chọn. Trong khi quy chế tuyển sinh quy định, trong tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 môn, thì có 1 môn bắt buộc toán hoặc văn. Như vậy, văn và toán là các môn quan trọng của cả kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển ĐH.

Với 2 môn tự chọn, thí sinh lựa chọn trong số các môn còn lại. Riêng môn ngoại ngữ, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ có thể sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp, nhưng vẫn có thể đăng ký thêm 2 môn tự chọn khác.

Khi chọn ngành ở bậc ĐH, thí sinh cần lưu ý ngành đó xét tuyển bằng tổ hợp môn gì, thí sinh cần đăng ký môn thi tốt nghiệp gắn với các môn xét tuyển ĐH. Khi đăng ký sai môn thi tốt nghiệp với chọn ngành, có thể nói là đã đứng trước nguy cơ rớt ĐH. Điều này sẽ đặc biệt đúng với những ngành đặc thù như khối ngành đào tạo bác sĩ, thường chỉ xét tổ hợp toán-hóa-sinh.

Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (UEF), cho hay năm nay, dự kiến có trên 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, gồm học sinh tham gia lớp 12 và thí sinh tự do.

Thí sinh cần tận dụng đợt đăng ký thử để thực hiện một cách chính xác việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp là thông tin được sử dụng không chỉ trong kỳ thi mà còn được sử dụng ghi trên văn bằng tốt nghiệp THPT. Do đó, thông tin cần đảm bảo tính chính xác. Thí sinh lưu ý chỉ sử dụng 1 giấy tờ tùy thân, đồng nhất trên toàn bộ giấy tờ đăng ký. Ngoài ra, thí sinh cũng cần lưu ý các mốc thời gian quy định cụ thể cho từng công việc.

Trên phiếu đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ, cần đánh dấu lựa chọn vào mục này. Thông tin tài khoản và mật khẩu cần bảo mật tránh ảnh hưởng đến việc đăng ký của bản thân.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, lưu ý thí sinh cần định hướng được ngành nghề càng sớm càng tốt bởi đây là tiêu chí quan trọng để lựa chọn môn thi phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển. Việc đăng ký môn học và môn thi cần được xem là chiến lược. Môn thi tốt nghiệp không chỉ phù hợp với năng lực, có thế mạnh nhất mà còn xem xét đến cơ hội xét tuyển vào nhiều ngành nghề. Quy trình đăng ký môn thi phù hợp nhất là chọn ngành trước, chọn môn sau.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân ảnh: Lê Thanh Hải

Các căn cứ để chọn môn thi tốt nghiệp THPT

Tiến sĩ Võ Thanh Hải lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH, thí sinh không đăng ký tổ hợp môn và phương thức xét tuyển. Chính vì vậy, việc chọn môn thi tốt nghiệp THPT trong giai đoạn này cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải xem lại ngành đăng ký dự kiến xét tuyển những môn nào ngoài văn và toán.

Từ khi vào lớp 10, học sinh đã có sự lựa chọn môn học của bản thân. Do đó, đầu tiên, thí sinh nên bám sát những môn học có sự đầu tư trong 3 năm THPT. Trong số này, cần lựa chọn môn mình giỏi nhất, để có cơ hội được điểm cao nhất và cơ hội trúng tuyển lớn nhất. Bởi lẽ điểm trúng tuyển ĐH có thể cạnh tranh ở mức 0,1 điểm. Bên cạnh đó, môn tự chọn còn phải là môn xuất hiện trong nhiều tổ hợp xét tuyển các ngành. Ví dụ, một ngành sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển, ngoài môn toán, văn bắt buộc, thí sinh cần lựa môn có sự xuất hiện nhiều trong số các tổ hợp xét tuyển để gia tăng cơ hội trúng tuyển. Khi lựa chọn môn thi theo cách này, thí sinh sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi xét tuyển.

Thạc sĩ Vương Văn Khởi lưu ý thí sinh lựa chọn môn thi không chỉ để xét tốt nghiệp, mà còn phải thỏa mãn điều kiện đăng ký xét tuyển ĐH, có cơ hội trúng tuyển cao nhất. Giai đoạn này, thí sinh cần rà soát ngành/nhóm ngành mong muốn xét tuyển vào. Các nhóm ngành thường sử dụng nhóm tổ hợp môn tương đối giống nhau. Do đó, khi lựa chọn ngành trong cùng nhóm ngành hoặc ngành gần, cơ hội sử dụng tổ hợp môn giống nhau để xét vào nhiều ngành cao hơn.

''Giai đoạn này thí sinh hãy tự tin vào môn học mình đầu tư và có thế mạnh. Thí sinh cũng cần nghiên cứu kỹ thông tin tuyển sinh từng trường, đặc biệt là tổ hợp môn xét tuyển. Từ đó, lựa chọn môn thi sát với tổ hợp môn đúng ngành mình mong muốn xét tuyển nhất'', thạc sĩ Vương Văn Khởi nhấn mạnh. Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM mở rộng tới 14 tổ hợp môn xét tuyển. Thí sinh cần lưu ý kỹ thông tin này để có chiến thuật đăng ký và lựa chọn môn thi phù hợp.

Thạc sĩ Trương Quang Trị khuyên thí sinh cần có chiến lược trong lựa chọn 2 môn tự chọn. Các môn này cần phù hợp năng lực bản thân và phù hợp với ngành mong muốn xét tuyển. Đừng chọn môn dễ học, hãy chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp tương lai của bản thân.

Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM ảnh: Lê Thanh Hải

Bạn đọc có thể xem PHẦN 1 TẠI ĐÂY.