Doanh nghiệp đầu tư vào An Giang gần 162.000 tỉ đồng

Ngày 17.5, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề "An Giang - không gian mới, tầm nhìn mới và thành công mới".

Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh; cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương... và hơn 100 tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026 ẢNH: TRẦN NGỌC

Thành công của doanh nghiệp là thành công của An Giang

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của An Giang. Vì thế, An Giang cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư thành công, bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển.









An Giang và 4 đơn vị tập đoàn doanh nghiệp, trường học ký kết hợp tác chiến lược toàn diện để phát triển tỉnh ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo ông Hồ Văn Mừng, việc triển khai, thực hiện đồng bộ 21 dự án phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, với tổng mức đầu tư trên 137.000 tỉ đồng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là tiền đề để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, đô thị, dịch vụ du lịch, môi trường đầu tư và chất lượng sống. Qua đó, hình thành cực tăng trưởng mới của An Giang, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Tránh tình trạng cam kết lớn nhưng triển khai chậm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, An Giang đang sở hữu cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp, hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh để vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và logistics vùng ĐBSCL, cũng như khu vực Đông Nam Á, tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Việc tổ chức hội nghị APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế biển mang tầm khu vực, quốc tế; là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách toàn cầu.

Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group vùng miền Nam, nhận biên bản ký kết ghi nhớ hợp tác nghiên cứu khảo sát đầu tư của tỉnh An Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đầu tư, hợp tác với tỉnh An Giang cần thực hiện đúng cam kết, bảo đảm "nói đi đôi với làm", tránh tình trạng cam kết lớn nhưng triển khai chậm. Chính phủ và các bộ, ngành cam kết đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm phát triển lâu dài.

Phó thủ tướng đề nghị tỉnh An Giang cần quyết liệt tháo gỡ các "điểm nghẽn" về hạ tầng, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực thực thi công vụ. Tập trung phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, logistics, du lịch, dịch vụ lưu trú, thương mại; đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế biển, năng lượng sạch, tài chính, bất động sản, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại hội nghị, tỉnh An Giang đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đơn vị lớn; đồng thời trao 24 bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỉ đồng.



