An Giang điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản 45 tỉ đồng của người nuôi cá tra

Trần Ngọc
15/05/2026 18:21 GMT+7

Chiếm đoạt 3 ao cá tra của người nuôi với hơn 1.600 tấn, Nguyễn Văn Phu bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 15.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Phu (62 tuổi, ở phường Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản.

Liên quan vụ án, Dương Văn Chóp (36 tuổi, ở xã Hòa Lạc, An Giang) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi hủy hoại tài sản.

Công an tỉnh An Giang lấy lời khai của bị can Nguyễn Văn Phu để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản

ẢNH: TIẾN TẦM

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5.2024, ông N.T.V cùng vợ là T.T.M.A (ở phường Bình Đức, An Giang) thỏa thuận miệng thuê 3 ao cá tra và sang lại cá đang nuôi trong ao của Nguyễn Văn Phu tại ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang để nuôi. Sau đó, ông V. thu hoạch cá trong các ao này được trên 670 tấn và tiếp tục thả nuôi đợt 2.

Ngày 7.7.2025, Phu kêu Dương Văn Chóp cắt bỏ các dây liên kết của 6 camera giám sát do vợ chồng ông V. lắp đặt trong khu vực ao cá, gây thiệt hại cho ông V. trên 6 triệu đồng.

Dương Văn Chóp bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản

ẢNH: TIẾN TẦM

Ngày 11.7, Phu và Chóp cùng một số người khác đến 3 ao cá ông V. đang thuê và cho rằng cá đang nuôi là của Phu, rồi đuổi những người làm thuê cho ông V. ra khỏi khu vực nuôi cá. 

Sau đó, Phu cho người chiếm đoạt sổ sách quản lý và chiếm luôn 3 ao cá có hơn 1.619 tấn cá tra đang nuôi của vợ chồng ông V. Số cá bị chiếm đoạt trị giá hơn 45 tỉ đồng.

Sau khi chiếm đoạt 3 ao cá, ngày 24.7, Phu và Chóp cùng nhiều người đưa ghe đến bắt hơn 21,5 tấn cá tra, trị giá hơn 600 triệu đồng, bán cho các công ty thủy sản. 

Khi gia đình ông V. phát hiện và trình báo cơ quan chức năng thì Phu mới dừng lại việc bắt cá của ông V.

Hiện vụ cưỡng đoạt tài sản của người nuôi cá nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cà Mau: Lãnh án tù vì dùng clip nhạy cảm cưỡng đoạt tài sản

Dùng clip nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản của phụ nữ, Lê Tấn Đạt (53 tuổi, ngụ Cà Mau) bị tòa tuyên phạt 1 năm tù.

