Cà Mau: Lãnh án tù vì dùng clip nhạy cảm cưỡng đoạt tài sản

Ngày 20.1, TAND khu vực 7 (Cà Mau) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Đạt (53 tuổi, ngụ xã Vĩnh Mỹ, Cà Mau) 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Đạt quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với bà L.T.N.M (50 tuổi, ngụ cùng địa phương). Trong thời gian quen biết, hai người thường xuyên liên lạc, nhắn tin qua tài khoản Zalo do Đạt sử dụng mang tên "cô đơn".

Bị cáo Lê Tấn Đạt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ngày 7.6.2025, Đạt và bà M. hẹn gặp, thuê nhà nghỉ trên địa bàn xã Vĩnh Mỹ để quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc bà M. không mặc quần áo, Đạt lén dùng điện thoại di động quay lại các hình ảnh nhạy cảm.

Sau đó, Đạt gửi đoạn "clip nóng" này cho bà M. qua Zalo; đồng thời nhắn tin yêu cầu bà đưa 15 triệu đồng để đổi lấy việc xóa clip. Đạt đe dọa nếu không đưa tiền sẽ phát tán clip cho người thân của bà M. Lo sợ hình ảnh riêng tư bị lan truyền, bà M. đồng ý.

Ngày 18.8.2025, Đạt nhắn tin yêu cầu bà M. gặp mặt để nhận tiền. Trong quá trình trao đổi, bà M. xin giảm còn 10 triệu đồng và được Đạt chấp thuận. Ngày 20.8.2025, tại một quán cà phê gần chợ Hòa Bình (xã Hòa Bình, Cà Mau), bà M. đưa 9 triệu đồng cho Đạt.

Ngay khi Đạt nhận tiền thì bị lực lượng công an địa phương bắt quả tang. Kiểm tra hiện trường, công an thu giữ điện thoại di động của Đạt cùng các tang vật liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.