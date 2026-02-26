Bác toàn bộ kháng cáo vụ án nữ doanh nhân thủy sản hủy hoại tài sản

Ngày 26.2, TAND tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm bị cáo Âu Ngọc Vững (58 tuổi, nữ doanh nhân thủy sản, ở tỉnh Cà Mau) về tội hủy hoại tài sản. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Giữ nguyên án sơ thẩm

Theo đó, bị cáo Âu Ngọc Vững kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng bản án đã đánh giá sai bản chất vụ án, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và kết luận tội phạm về tội hủy hoại tài sản là hoàn toàn không có bất kỳ căn cứ pháp lý nào, thiếu khách quan.

Trong khi đó, phía bị hại kháng cáo, yêu cầu tăng hình phạt và tăng mức bồi thường lên hơn 120 triệu đồng.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử nữ doanh nhân thủy sản Âu Ngọc Vững về tội hủy hoại tài sản ẢNH: G.B

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Trần Hoàng Anh (45 tuổi), Trương Trần Hoàng Anh (29 tuổi, cùng ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Yến Thanh (35 tuổi, ở xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) kháng cáo cho rằng nội dung cáo trạng nêu chưa đúng tình tiết vụ việc.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định quan điểm của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ, chấp nhận; các ý kiến bào chữa của luật sư cho bị cáo không được chấp nhận.

Từ đó, HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Âu Ngọc Vững. Tòa giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt nữ doanh nhân thủy sản Âu Ngọc Vững 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm. Bị cáo được giao cho UBND phường Tân Thành giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

HĐXX cũng quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị hại và của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tranh chấp đất, hủy hoại tài sản thiệt hại hơn 35 triệu đồng

Theo cáo trạng, ngày 18.4.2021, Âu Ngọc Vững đến phần đất đang tranh chấp với ông H.Q.C tại phường 6, thành phố Cà Mau (cũ), rồi chỉ đạo người khác chặt 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi. Những tài sản này được xác định thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông C.

Đến ngày 21.4.2021, Vững tiếp tục chỉ đạo người điều khiển xe cuốc san lấp mặt bằng, lối đi đã bị đập phá trước đó để cắm trụ bê tông. Kết quả giám định xác định tổng thiệt hại tài sản hơn 35,7 triệu đồng.

Tại các phiên tòa, bị cáo Âu Ngọc Vững cho rằng việc chặt cây là do lo ngại cây đổ; việc cạy lối đi nhằm rào đất, tránh người khác lấn chiếm các tài sản nằm trên phần đất của mình. Bị cáo cũng trình bày một số cây bị chặt bà không biết, từ đó khẳng định mình không phạm tội và cho rằng bị oan.

Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội hủy hoại tài sản; đồng thời buộc bồi thường cho bị hại số tiền hơn 35 triệu đồng.



