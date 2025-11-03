Cà Mau: Nữ doanh nhân thủy sản hưởng án treo vụ hủy hoại tài sản 35 triệu đồng

Chiều 3.11, TAND khu vực 1 tỉnh Cà Mau tuyên phạt Âu Ngọc Vững (57 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, Cà Mau) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội hủy hoại tài sản; đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 35 triệu đồng.

Bị cáo Âu Ngọc Vững tại phiên tòa sơ thẩm ngày 3.11 ẢNH: GIA BÁCH

Theo cáo trạng, ngày 18.4.2021, bị cáo Âu Ngọc Vững cùng cháu ruột và một số người khác (chưa xác định nhân thân) đến phần đất đang tranh chấp với ông H.Q.C ở P.6, TP.Cà Mau (cũ). Tại đây, nhóm người này được cho là đã cưa 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi do ông C. quản lý, sử dụng.

Đến ngày 21.4.2021, bị cáo Vững tiếp tục chỉ đạo tài xế lái xe cuốc san phẳng lối đi bị đập phá trước đó để cắm trụ bê tông. Cơ quan chuyên môn xác định tổng giá trị thiệt hại tài sản hơn 35 triệu đồng.

Trước tòa, bị cáo Vững cho rằng mình chỉ dọn dẹp, phát quang phần đất cha mẹ để lại, không cố ý hủy hoại tài sản người khác. Trong lời nói sau cùng, bị cáo bật khóc, mong HĐXX xem xét lại toàn bộ vụ án để sớm được quay lại kinh doanh.

Theo HĐXX, căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa cho thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của bị hại, gây mất trật tự xã hội… nên cần áp dụng hình phạt nghiêm, nhằm giáo dục, răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, tòa xem xét nguyên nhân dẫn đến hành vi của bị cáo, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có thành tích xuất sắc trong sản xuất được địa phương ghi nhận; không có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên tuyên mức án trên.

Sau khi tòa tuyên án về tội hủy hoại tài sản, bị cáo Âu Ngọc Vững cho biết sẽ kháng cáo. Bà Vững được biết đến là "nữ đại gia" ngành thủy sản có tiếng ở địa bàn tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu (cũ).