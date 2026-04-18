Thời sự

Giăng bẫy đưa cô gái về nhà rồi hiếp dâm, cưỡng đoạt tài sản

Huy Đạt
18/04/2026 13:07 GMT+7

Công an thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp Lê Đức Anh (26 tuổi, ở phường Thanh Khê), để điều tra làm rõ vụ dụ dỗ cô gái đến nhà, khống chế hiếp dâm rồi chiếm đoạt điện thoại.

Ngày 18.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Anh (26 tuổi, ở phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Anh

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị Đ.N.T (22 tuổi, ở phường Thanh Khê) tố cáo bị Lê Đức Anh thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn và chiếm đoạt tài sản tại nơi ở của nghi phạm thuộc phường An Khê (cùng thành phố Đà Nẵng).

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo tổ công tác triển khai xác minh, truy xét.

Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, đến ngày 16.4, lực lượng trinh sát phát hiện Lê Đức Anh đang lẩn trốn tại địa bàn phường Liên Chiểu và triệu tập về làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lê Đức Anh khai nhận, khoảng 8 giờ ngày 8.4, bằng thủ đoạn gian dối, anh ta đã dụ dỗ chị T. đến nhà với lý do nhờ giúp việc cá nhân. Khi chị T. vào phòng ngủ ở tầng 2, thì Anh đóng cửa, khống chế và thực hiện hành vi ép chị T. quan hệ tình dục.

Lê Đức Anh còn ép buộc chị T. để lại điện thoại mới cho rời đi. Đến tối cùng ngày, anh ta mang điện thoại của chị T. đi bán lấy 26 triệu đồng để tiêu xài.

Nhằm che giấu hành vi, sau đó Anh mua một điện thoại khác tương tự gửi trả lại cho bị hại. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ các tang vật liên quan.

Vụ án hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm góp phần kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội, bảo vệ quyền lợi người bị hại, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Tử hình bị cáo phạm 3 tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án tử hình bị cáo Huỳnh Trung Quân (48 tuổi) về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
