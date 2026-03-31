Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Tử hình bị cáo phạm 3 tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản

Trần Ngọc
31/03/2026 18:06 GMT+7

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án tử hình bị cáo Huỳnh Trung Quân (48 tuổi) về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Ngày 31.3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Quân (48 tuổi, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang - trước đây là xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) mức án tử hình về 3 tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. 

Đây là vụ án xảy ra trên địa bàn Phú Quốc vào tháng 10.2024. 

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt tử hình Huỳnh Trung Quân về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản

ẢNH: CTV

Theo Hội đồng xét xử, Huỳnh Trung Quân là người nghiện ma túy. Quân đến đặc khu Phú Quốc cùng vợ con để làm thuê. Tuy nhiên, hằng ngày Quân ở nhà giữ 2 con nhỏ, còn vợ và con trai lớn đi làm thuê để kiếm tiền lo cho gia đình.

Trong quá trình sinh sống ở Phú Quốc, vợ chồng Quân thường vay tiền trả góp của chị L.T. L (40 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc; nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) nên chị L. thường xuyên đến gặp Quân để thu tiền trả góp. Thấy trên người chị L. có đeo nữ trang và thường mang theo nhiều tiền nên Quân nảy sinh ý định giết chị để chiếm đoạt tài sản tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Để thực hiện ý đồ, chiều 16.10.2024, Quân giả vờ gọi điện hẹn chị L. đến để trả tiền. Khi chị L. đến nơi hẹn, Quân bất ngờ dùng nón bảo hiểm, búa, dao để đánh, đâm chị L., rồi siết cổ nạn nhân đến bất tỉnh. Sau đó, Quân thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi giao cấu với nạn nhân, Quân lấy 1 điện thoại, 1 đôi bông tai vàng, 1 sợi dây chuyền, xe máy và tiền mặt, rồi kéo nạn nhân dìm xuống ao cho đến chết. Để tránh bị phát hiện Quân lấy 2 trụ bê tông đè lên người nạn nhân để giấu xác. Ngày 17.10.2024, Huỳnh Trung Quân mua vé tàu đi vào Rạch Giá để bán sợi dây chuyền được 22,7 triệu đồng, đôi bông tai được khoảng 3,6 triệu đồng. 

Huỳnh Trung Quân thời điểm bị Công an tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) bắt giữ sau khi thực hiện vụ giết người tại Phú Quốc vào tháng 10.2024

ẢNH: CACC

Đến ngày 18.10.2024, người dân phát hiện thi thể chị L. ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ có dấu hiệu bị sát hại nên báo công an. Cùng ngày, Công an tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) bắt giữ Quân khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang trước đây. Sau đó, Quân bị khởi tố để điều tra. Tổng giá trị tài sản mà Quân đã chiếm đoạt của nạn nhân là gần 44 triệu đồng. 

Tuyên 4 án tử hình trong đường dây 80 kg ma túy

Bị cáo cầm đầu chỉ đạo đàn em mang ma túy bỏ tại các địa điểm công cộng vắng vẻ để người mua tự đến lấy theo định vị, nhằm xóa dấu vết trực tiếp.

Khám phá thêm chủ đề

Giết người Hiếp dâm AN GIANG phú quốc Tử hình cướp tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận