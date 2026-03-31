Tử hình bị cáo phạm 3 tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 31.3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Quân (48 tuổi, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang - trước đây là xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) mức án tử hình về 3 tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Đây là vụ án xảy ra trên địa bàn Phú Quốc vào tháng 10.2024.

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt tử hình Huỳnh Trung Quân về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản ẢNH: CTV

Theo Hội đồng xét xử, Huỳnh Trung Quân là người nghiện ma túy. Quân đến đặc khu Phú Quốc cùng vợ con để làm thuê. Tuy nhiên, hằng ngày Quân ở nhà giữ 2 con nhỏ, còn vợ và con trai lớn đi làm thuê để kiếm tiền lo cho gia đình.

Trong quá trình sinh sống ở Phú Quốc, vợ chồng Quân thường vay tiền trả góp của chị L.T. L (40 tuổi, ngụ xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc; nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) nên chị L. thường xuyên đến gặp Quân để thu tiền trả góp. Thấy trên người chị L. có đeo nữ trang và thường mang theo nhiều tiền nên Quân nảy sinh ý định giết chị để chiếm đoạt tài sản tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Để thực hiện ý đồ, chiều 16.10.2024, Quân giả vờ gọi điện hẹn chị L. đến để trả tiền. Khi chị L. đến nơi hẹn, Quân bất ngờ dùng nón bảo hiểm, búa, dao để đánh, đâm chị L., rồi siết cổ nạn nhân đến bất tỉnh. Sau đó, Quân thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi giao cấu với nạn nhân, Quân lấy 1 điện thoại, 1 đôi bông tai vàng, 1 sợi dây chuyền, xe máy và tiền mặt, rồi kéo nạn nhân dìm xuống ao cho đến chết. Để tránh bị phát hiện Quân lấy 2 trụ bê tông đè lên người nạn nhân để giấu xác. Ngày 17.10.2024, Huỳnh Trung Quân mua vé tàu đi vào Rạch Giá để bán sợi dây chuyền được 22,7 triệu đồng, đôi bông tai được khoảng 3,6 triệu đồng.

Huỳnh Trung Quân thời điểm bị Công an tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) bắt giữ sau khi thực hiện vụ giết người tại Phú Quốc vào tháng 10.2024 ẢNH: CACC

Đến ngày 18.10.2024, người dân phát hiện thi thể chị L. ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ có dấu hiệu bị sát hại nên báo công an. Cùng ngày, Công an tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) bắt giữ Quân khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang trước đây. Sau đó, Quân bị khởi tố để điều tra. Tổng giá trị tài sản mà Quân đã chiếm đoạt của nạn nhân là gần 44 triệu đồng.