Hẹn hò 'bạn trai' 38 tuổi qua Zalo, bé 12 tuổi bị dụ dỗ hiếp dâm

Chiều 23.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Hoàng Minh (38 tuổi, ở xã An Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.





Lê Hoàng Minh bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 20.3, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang tiếp nhận tin báo của chị N.T.K.N (35 tuổi, ở xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) về việc con gái của chị 12 tuổi bị người dùng tài khoản mạng xã hội Zalo tên "Hoang Minh" làm quen, dụ dỗ đến một quán cà phê chòi thuộc khóm Đông Thịnh 9, phường Long Xuyên để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Xét thấy đây là vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ nhân thân lai lịch kẻ thực hiện hành vi hiếp dâm, Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Long Xuyên khẩn trương điều tra, xác minh và truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ 15 ngày 21.3, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và lực lượng Công an phường Long Xuyên đã xác định, triệu tập Lê Hoàng Minh đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận, trước đó thông qua mạng xã hội Zalo, Minh đã làm quen, kết bạn hẹn hò với cháu N.A trên điện thoại di động. Đến ngày 18.3, Minh nhắn tin, dụ dỗ N.A đến phường Long Xuyên hẹn gặp rồi dẫn dụ, chở cháu vào quán cà phê chòi để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Về phía nạn nhân, sau khi bị Minh hiếp dâm, về nhà có biểu hiện bất thường nên gia đình hỏi và được em kể lại sự việc nên làm đơn tố cáo Minh đến cơ quan công an.

Vụ hiếp dâm bé gái 12 tuổi nêu trên đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.