Kiểm tra nhà nghỉ, công an phát hiện 2 bé gái bị hiếp dâm

Đức Nhật
19/03/2026 14:22 GMT+7

Bất ngờ kiểm tra hành chính tại một nhà nghỉ trên địa bàn, Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) phát hiện 2 bé gái bị hiếp dâm.

Ngày 19.3, Công an xã Bình Dương (trước đây thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) cho biết đã chuyển vụ việc, nghi phạm có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi cho Công an tỉnh Gia Lai thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, lúc 8 giờ ngày 17.3, Công an xã Bình Dương kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn xã, phát hiện V.T.H (18 tuổi) cùng 2 thiếu niên khác là N.T.D (17 tuổi, cùng ở xã An Lương, tỉnh Gia Lai), Đ.S.N (16 tuổi, ở xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) và 2 bé gái thuê 2 phòng nghỉ tại đây. Trong đó có một bé gái sinh ngày 5.11.2013, bé còn lại sinh ngày 20.11.2012.

Phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác tiến hành làm rõ. Qua đó xác định do quen biết với nhau trên mạng xã hội, đêm 16.3, nhóm H. thuê phòng tại nhà nghỉ. Tại đây, H. có hành vi quan hệ với bé gái sinh năm 2013, Đ.S.N quan hệ với bé gái sinh năm 2012 nói trên.

Xét thấy vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, Công an xã Bình Dương đã báo cáo Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với H., để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Khởi tố bảo vệ trường nhiều lần hiếp dâm nữ sinh tiểu học

Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khai, bảo vệ một trường tiểu học ở xã Ô Lâm, vì nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm nữ sinh của trường.

