Nhan sắc Lamoon - ca sĩ đang gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, ca sĩ Lamoon bất ngờ bị nhắc tên trong một ồn ào tình cảm. Vụ việc khiến tên tuổi của giọng ca Một mình được cộng đồng mạng quan tâm. Theo ghi nhận từ Google Trends, một số từ khóa liên quan đến nữ ca sĩ được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy mức độ quan tâm của mọi người về đời tư của nữ ca sĩ.

Lamoon tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003. Nữ ca sĩ là cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam), sau này theo học ngành diễn viên ở Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Giọng ca 23 tuổi gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, chiều cao nổi bật cùng phong cách ăn mặc đầy biến hóa Ảnh: FBNV

Dù được đào tạo về diễn xuất nhưng trong sự nghiệp, tên tuổi của Lamoon được biết đến khi cô tham gia cuộc thi Vietnam Idol. Sau cuộc thi, cô liên tục trình làng những dự án âm nhạc mới để “làm quen” với khán giả, trong đó có Sao hiểu được. Bên cạnh lời khen ngợi, thời điểm này, âm nhạc của Lamoon cũng vấp phải những bình luận trái chiều Ảnh: FBNV

Năm 2025, Lamoon gây chú ý khi tham gia vai Út khờ trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, phim thu về hơn 172 tỉ đồng. Nữ ca sĩ tiết lộ cô bén duyên với nhân vật này nhờ lần xuất hiện trong cuộc thi. “Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên kể khi nhìn thấy tôi trong chương trình, bác đã chọn tôi vào vai diễn. Bác ấy có nói rằng lý do vì thấy tôi rất tập trung và có duyên trên sân khấu. Chưa kể, tôi có nét “khờ” hơi giống với nhân vật”, cô kể Ảnh: FBNV

Sau thành công trong lĩnh vực phim ảnh, Lamoon tiếp tục với hành trình âm nhạc khi tham gia chương trình Em xinh “say hi”. Với sự nỗ lực của bản thân, nữ ca sĩ ghi tên mình vào top 5 chung cuộc cùng Bích Phương, Orange, Lyhan và quán quân Phương Mỹ Chi Ảnh: FBNV

Ngay sau Em xinh "say hi", Lamoon giới thiệu tác phẩm mới mang tên Synth chúc nâng ly, đồng thời công bố phát hành album đầu tay Là Moon bao gồm 12 ca khúc đều do cô sáng tác. Nhiều người nhận xét đây là cách cô tận dụng sức hút sau thành tích ấn tượng tại cuộc thi âm nhạc quy tụ 30 người đẹp tranh tài Ảnh: FBNV

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Lamoon từng được động viên thử sức ở một cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, người đẹp nói cô chưa có ý định vì muốn dành trọn tâm huyết cho âm nhạc. Nếu có một lĩnh vực muốn thử sức trong tương lai, nữ ca sĩ mong được trải nghiệm ở vai trò đạo diễn Ảnh: FBNV

Trong hành trình làm nghề, Lamoon cũng từng vấp phải ý kiến trái chiều khi bị cho rằng thái độ với đàn anh trong show 2 ngày 1 đêm. Vụ việc khiến cô phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời cho biết đã đọc, lắng nghe những góp ý của khán giả với tinh thần cầu thị, từ đó điều chỉnh và học hỏi để phù hợp với từng chương trình tham gia Ảnh: FBNV

Về ồn ào đang gây xôn xao mạng hội, Lamoon chưa có chia sẻ chính thức. Trong khi đó, phía công ty của nữ ca sĩ có bài đăng gây chú ý: “Trong quá trình hoạt động, OG Entertainment luôn tôn trọng sự đa dạng của các ý kiến và góc nhìn từ công chúng. Tuy nhiên, công ty sẽ không chấp nhận những hành vi lợi dụng môi trường mạng để lan truyền thông tin sai lệch, cắt ghép nội dung hoặc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trái phép gây ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ".

OG Entertainment đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc lan truyền các nội dung liên quan đến nghệ sĩ. "Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và lưu trữ các thông tin cần thiết, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ khi cần thiết", đơn vị này chia sẻ.