Nhan sắc Lamoon - ca sĩ đang gây xôn xao mạng xã hội

Trước khi trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, Lamoon vốn là gương mặt trẻ hoạt động ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất.
Mới đây, ca sĩ Lamoon bất ngờ bị nhắc tên trong một ồn ào tình cảm. Vụ việc khiến tên tuổi của giọng ca Một mình được cộng đồng mạng quan tâm. Theo ghi nhận từ Google Trends, một số từ khóa liên quan đến nữ ca sĩ được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy mức độ quan tâm của mọi người về đời tư của nữ ca sĩ.
Về ồn ào đang gây xôn xao mạng hội, Lamoon chưa có chia sẻ chính thức. Trong khi đó, phía công ty của nữ ca sĩ có bài đăng gây chú ý: “Trong quá trình hoạt động, OG Entertainment luôn tôn trọng sự đa dạng của các ý kiến và góc nhìn từ công chúng. Tuy nhiên, công ty sẽ không chấp nhận những hành vi lợi dụng môi trường mạng để lan truyền thông tin sai lệch, cắt ghép nội dung hoặc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trái phép gây ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ".
OG Entertainment đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc lan truyền các nội dung liên quan đến nghệ sĩ. "Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và lưu trữ các thông tin cần thiết, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ khi cần thiết", đơn vị này chia sẻ.
