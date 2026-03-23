Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhan sắc Lamoon - ca sĩ đang gây xôn xao mạng xã hội

Thạch Anh
23/03/2026 06:14 GMT+7

Trước khi trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, Lamoon vốn là gương mặt trẻ hoạt động ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất.

Mới đây, ca sĩ Lamoon bất ngờ bị nhắc tên trong một ồn ào tình cảm. Vụ việc khiến tên tuổi của giọng ca Một mình được cộng đồng mạng quan tâm. Theo ghi nhận từ Google Trends, một số từ khóa liên quan đến nữ ca sĩ được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy mức độ quan tâm của mọi người về đời tư của nữ ca sĩ.

Lamoon tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003. Nữ ca sĩ là cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam), sau này theo học ngành diễn viên ở Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Giọng ca 23 tuổi gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, chiều cao nổi bật cùng phong cách ăn mặc đầy biến hóa

Dù được đào tạo về diễn xuất nhưng trong sự nghiệp, tên tuổi của Lamoon được biết đến khi cô tham gia cuộc thi Vietnam Idol. Sau cuộc thi, cô liên tục trình làng những dự án âm nhạc mới để “làm quen” với khán giả, trong đó có Sao hiểu được. Bên cạnh lời khen ngợi, thời điểm này, âm nhạc của Lamoon cũng vấp phải những bình luận trái chiều

Năm 2025, Lamoon gây chú ý khi tham gia vai Út khờ trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, phim thu về hơn 172 tỉ đồng. Nữ ca sĩ tiết lộ cô bén duyên với nhân vật này nhờ lần xuất hiện trong cuộc thi. “Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên kể khi nhìn thấy tôi trong chương trình, bác đã chọn tôi vào vai diễn. Bác ấy có nói rằng lý do vì thấy tôi rất tập trung và có duyên trên sân khấu. Chưa kể, tôi có nét “khờ” hơi giống với nhân vật”, cô kể

Sau thành công trong lĩnh vực phim ảnh, Lamoon tiếp tục với hành trình âm nhạc khi tham gia chương trình Em xinh “say hi”. Với sự nỗ lực của bản thân, nữ ca sĩ ghi tên mình vào top 5 chung cuộc cùng Bích Phương, Orange, Lyhan và quán quân Phương Mỹ Chi

Ngay sau Em xinh "say hi", Lamoon giới thiệu tác phẩm mới mang tên Synth chúc nâng ly, đồng thời công bố phát hành album đầu tay Là Moon bao gồm 12 ca khúc đều do cô sáng tác. Nhiều người nhận xét đây là cách cô tận dụng sức hút sau thành tích ấn tượng tại cuộc thi âm nhạc quy tụ 30 người đẹp tranh tài

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Lamoon từng được động viên thử sức ở một cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, người đẹp nói cô chưa có ý định vì muốn dành trọn tâm huyết cho âm nhạc. Nếu có một lĩnh vực muốn thử sức trong tương lai, nữ ca sĩ mong được trải nghiệm ở vai trò đạo diễn

Trong hành trình làm nghề, Lamoon cũng từng vấp phải ý kiến trái chiều khi bị cho rằng thái độ với đàn anh trong show 2 ngày 1 đêm. Vụ việc khiến cô phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời cho biết đã đọc, lắng nghe những góp ý của khán giả với tinh thần cầu thị, từ đó điều chỉnh và học hỏi để phù hợp với từng chương trình tham gia

Về ồn ào đang gây xôn xao mạng hội, Lamoon chưa có chia sẻ chính thức. Trong khi đó, phía công ty của nữ ca sĩ có bài đăng gây chú ý: “Trong quá trình hoạt động, OG Entertainment luôn tôn trọng sự đa dạng của các ý kiến và góc nhìn từ công chúng. Tuy nhiên, công ty sẽ không chấp nhận những hành vi lợi dụng môi trường mạng để lan truyền thông tin sai lệch, cắt ghép nội dung hoặc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trái phép gây ảnh hưởng đến danh dự và quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ". 

OG Entertainment đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng tải hoặc lan truyền các nội dung liên quan đến nghệ sĩ. "Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và lưu trữ các thông tin cần thiết, đồng thời sẵn sàng áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ khi cần thiết", đơn vị này chia sẻ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận