Giải trí

TikToker Thắng Không Kịp đang gây xôn xao là ai?

An Hạ
An Hạ
25/02/2026 06:42 GMT+7

Liên quan đến đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội, TikToker Thắng Không Kịp bất ngờ bị một nhãn hàng thông báo ngưng hợp tác.

Trong 24 giờ qua, nền tảng Google Trends ghi nhận sự bùng nổ của các từ khóa liên quan đến Thắng Phỏng (chủ kênh TikTok Thắng Không Kịp với gần 600.000 lượt theo dõi). Vụ việc bắt nguồn từ một đoạn video có nội dung tiêu cực được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người cho rằng nhân vật trong clip này là nhà sáng tạo nội dung 9X.

Theo dữ liệu từ Google Trends, từ khóa “TikToker Thắng”, “Thắng Phỏng” và “Thắng Không Kịp” bắt đầu tăng trưởng từ chiều 23.2 và đạt đỉnh 100 điểm vào sáng 24.2. Các biến thể như “TikToker Thắng là ai” hay “Phùng Văn Thắng” cũng đồng loạt ghi nhận trạng thái tìm kiếm “đột biến”, cho thấy mức độ quan tâm gia tăng từ cộng đồng mạng về ồn ào của nhà sáng tạo nội dung 31 tuổi.

TikToker Thắng Không Kịp đang gây xôn xao là ai?- Ảnh 1.

Hình ảnh đang gây xôn xao trên mạng xã hội

Ảnh: Chụp màn hình


TikToker Thắng Không Kịp

Phùng Văn Thắng sinh năm 1995 là nhà sáng tạo nội dung hoạt động chủ yếu trên nền tảng TikTok. Anh được biết đến với các tên gọi Thắng Phỏng hoặc Thắng Không Kịp. Nội dung anh xây dựng tập trung vào các video giải trí, khai thác tình huống xoay quanh đời sống gia đình và những vấn đề xã hội thường gặp. Ngoài ra anh còn hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị liên kết và từng xuất hiện trong các chiến dịch truyền thông của một số hệ thống bán lẻ công nghệ tại Việt Nam.

Khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người mong TikToker có những phản hồi chính thức. Trong khi đó, không ít cư dân mạng đặt vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng trong việc giữ gìn hình ảnh.

Liên quan đến ồn ào, một nhãn hàng vừa gây chú ý khi thông báo ngừng hợp tác truyền thông với nhà sáng tạo nội dung này. Theo thông báo được đăng tải, quyết định được đưa ra dựa trên tôn chỉ hoạt động cốt lõi của đơn vị là “đặt chuẩn mực đạo đức và sự tử tế làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động vận hành". "Chúng tôi kiên quyết nói không với mọi hành vi bạo lực về thể xác hay tinh thần”, phía nhãn hàng viết trong thông báo. 

Động thái này ngay sau đó cũng trở thành một chủ đề tìm kiếm phổ biến, phản ánh sự quan tâm của công chúng về trách nhiệm của nhãn hàng đối với các cá nhân có sức ảnh hưởng.

Thắng Không Kịp TikToker ồn ào scandal
