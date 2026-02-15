‘Ngọc nữ’ tuổi ngọ thành công của showbiz Việt là ai?

Ninh Dương Lan Ngọc trở thành "ngọc nữ" từ vai Nương trong phim điện ảnh Cánh đồng bất tận (2010). Vai diễn đầy ám ảnh này giúp cô giành giải Cánh diều vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc và nhanh chóng trở thành gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt. Từ dấu mốc ấy, Lan Ngọc không ngừng mở rộng giới hạn bản thân với hàng loạt dự án đa dạng thể loại như Long ruồi, Tèo em, Vừa đi vừa khóc, Trúng số, Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu, Cô gái từ quá khứ...

Ninh Dương Lan Ngọc ở hiện tại ẢNH: FBNV

Đặc biệt, phim Cua lại vợ bầu từng đạt doanh thu hơn 190 tỉ đồng, giúp nữ diễn viên sinh năm 1990 được nhắc đến như một "quý cô trăm tỉ" của phòng vé Việt. Không chỉ đóng khung trong hình tượng "ngọc nữ", Lan Ngọc sẵn sàng thử sức với vai phản diện, nhân vật có chiều sâu tâm lý hoặc hình ảnh sắc sảo, hiện đại, chứng minh năng lực biến hóa linh hoạt.

Bên cạnh điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở lĩnh vực truyền hình thực tế. Cô từng đăng quang Bước nhảy hoàn vũ và tạo sức hút khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, duyên dáng, biết làm chủ sân khấu giúp Lan Ngọc duy trì "sức nóng" ổn định trong showbiz.

Ở tuổi U.40, Ninh Dương Lan Ngọc được xem là mỹ nhân thành công của showbiz Việt ẢNH: FBNV

Ở tuổi U.40, cuộc sống cá nhân của Lan Ngọc cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Dù từng trải qua những mối tình công khai trong quá khứ, nữ diễn viên hiện lựa chọn giữ sự riêng tư và chưa có kế hoạch kết hôn trong tương lai gần. Cô chia sẻ mong muốn khán giả tôn trọng quyết định cá nhân, bởi với cô, hạnh phúc không phải là điều có thể vội vàng. Lan Ngọc quan niệm hôn nhân là duyên số và chỉ nên đến khi bản thân thực sự sẵn sàng.

Không chỉ có nguồn thu ổn định từ phim ảnh, quảng cáo và các chương trình truyền hình, Lan Ngọc còn đầu tư vào bất động sản. Cô sở hữu một căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM cùng hai căn hộ cao cấp.

Ngoài đóng phim điện ảnh, Ninh Dương Lan Ngọc còn thành công ở nhiều lĩnh vực khác ẢNH: FBNV

Bên cạnh đó, Lan Ngọc còn tham gia kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và ẩm thực. Cô từng mở spa, cửa hàng chè và nhà hàng ẩm thực Thái Lan tại TP.HCM. Những hoạt động này giúp cô đa dạng hóa nguồn thu, không phụ thuộc hoàn toàn vào cát sê nghệ thuật.

Dù nhiều lần vướng tin đồn sở hữu khối tài sản "khủng" lên đến hàng chục tỉ đồng, phía Lan Ngọc từng khẳng định cô tập trung làm nghề và đầu tư một cách thực tế, không phô trương. Hình ảnh cô xây dựng là một nghệ sĩ độc lập, chủ động tài chính và có chiến lược dài hạn cho tương lai.