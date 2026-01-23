Diễn viên Lan Phương sau biến cố ly hôn

Ở giai đoạn hậu ly hôn, Lan Phương chọn cách tích cực tham gia nhiều dự án phim, ổn định cuộc sống và đem theo những trải nghiệm đời sống để làm dày thêm chiều sâu cho các vai diễn.

Vai diễn của Lan Phương trong Đồng hồ đếm ngược ẢNH: VFC

Thời điểm gần cuối năm 2025, Lan Phương gây chú ý khi góp mặt trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh. Nhân vật của cô xuất hiện không dài nhưng tạo tranh luận bởi hình ảnh một người phụ nữ cá tính, sắc sảo, có mối quan hệ tay ba. Vai diễn này tiếp tục cho thấy khả năng nhập vai linh hoạt của Lan Phương khi cô không ngại đảm nhận những tuyến nhân vật dễ gây phản ứng trái chiều, đòi hỏi diễn xuất tinh tế và tiết chế.

Hình ảnh mới nhất của Lan Phương ẢNH: NVCC

Tiếp nối, Lan Phương vừa góp mặt trong Đồng hồ đếm ngược - dự án phim truyền hình mới thuộc dòng miniseries, dự kiến lên sóng VTV3 từ ngày 29.1. Bộ phim mang màu sắc tâm lý - xã hội pha yếu tố giả tưởng, khai thác câu chuyện về giá trị của thời gian và sự sống. Trong tác phẩm này, Lan Phương tham gia cùng dàn diễn viên Thanh Sơn, Hoàng Hà, Bình An…, góp phần tạo nên lớp nhân vật đa chiều, giàu cảm xúc. Đây được xem là dự án đánh dấu sự trở lại đều đặn của nữ diễn viên trên sóng truyền hình giờ vàng sau quãng thời gian gián đoạn vì đời tư.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên về vai diễn trong phim này, Lan Phương cho biết: "Nhân vật của tôi là người đàn bà có tất cả mọi thứ: tiền, quyền, sắc và một dàn vệ sĩ hoành tráng bảo vệ mình, kèm rất nhiều người đàn ông sẵn sàng quỳ gối cạnh mình. Cô ta thích đặt ra luật chơi riêng và bày ra các cám dỗ cho những người đàn ông khác. Những ai phá bỏ luật chơi của Thơ sẽ bị lòng tự tôn và sở thích quái gở của Thơ hành hạ cho đến khi họ quay lại luật chơi của cô ấy".

Sau biến cố ly hôn, Lan Phương cho thấy sự trở lại tích cực và biến hóa đa dạng trên màn ảnh ẢNH: NVCC

Không chỉ ở lĩnh vực truyền hình, Lan Phương còn cho biết cô chuẩn bị tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn một người mẹ có tâm lý phức tạp và bộ phim dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30.4 năm nay. Trước đó, trong tác phẩm kinh dị Kẻ ăn hồn, Lan Phương cũng gây ấn tượng với hình ảnh khác biệt, gai góc, cho thấy sự dấn thân của nữ diễn viên vào những thể loại khó và ít được lựa chọn.

Song song với sự trở lại tích cực trên màn ảnh, đời tư của Lan Phương cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nhất là sau khi nữ diễn viên chính thức ly hôn chồng người Anh sau hơn 7 năm chung sống. Cô từng thẳng thắn chia sẻ về những áp lực tâm lý trong hôn nhân, giai đoạn trầm cảm và hành trình học cách tự chữa lành. Hiện tại, Lan Phương tập trung nuôi dạy hai con và dần cân bằng lại cuộc sống bằng công việc nghệ thuật, coi diễn xuất như một cách để đối diện và vượt qua những tổn thương cá nhân.

Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên cho thấy một hình ảnh trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn trong lựa chọn vai diễn, đồng thời vẫn giữ được tinh thần dấn thân và khát vọng làm nghề.