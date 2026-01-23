Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên Lan Phương sau biến cố ly hôn

Thu Thủy
Thu Thủy
23/01/2026 13:49 GMT+7

Sau những biến cố đời tư và xác nhận ly hôn, diễn viên Lan Phương đang cho thấy sự trở lại ấn tượng với loạt dự án phim truyền hình và điện ảnh.

Ở giai đoạn hậu ly hôn, Lan Phương chọn cách tích cực tham gia nhiều dự án phim, ổn định cuộc sống và đem theo những trải nghiệm đời sống để làm dày thêm chiều sâu cho các vai diễn.

Diễn viên Lan Phương sau biến cố ly hôn - Ảnh 1.

Vai diễn của Lan Phương trong Đồng hồ đếm ngược

ẢNH: VFC

Thời điểm gần cuối năm 2025, Lan Phương gây chú ý khi góp mặt trong phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh. Nhân vật của cô xuất hiện không dài nhưng tạo tranh luận bởi hình ảnh một người phụ nữ cá tính, sắc sảo, có mối quan hệ tay ba. Vai diễn này tiếp tục cho thấy khả năng nhập vai linh hoạt của Lan Phương khi cô không ngại đảm nhận những tuyến nhân vật dễ gây phản ứng trái chiều, đòi hỏi diễn xuất tinh tế và tiết chế.

Diễn viên Lan Phương sau biến cố ly hôn - Ảnh 2.

Hình ảnh mới nhất của Lan Phương

ẢNH: NVCC

Tiếp nối, Lan Phương vừa góp mặt trong Đồng hồ đếm ngược - dự án phim truyền hình mới thuộc dòng miniseries, dự kiến lên sóng VTV3 từ ngày 29.1. Bộ phim mang màu sắc tâm lý - xã hội pha yếu tố giả tưởng, khai thác câu chuyện về giá trị của thời gian và sự sống. Trong tác phẩm này, Lan Phương tham gia cùng dàn diễn viên Thanh Sơn, Hoàng Hà, Bình An…, góp phần tạo nên lớp nhân vật đa chiều, giàu cảm xúc. Đây được xem là dự án đánh dấu sự trở lại đều đặn của nữ diễn viên trên sóng truyền hình giờ vàng sau quãng thời gian gián đoạn vì đời tư. 

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên về vai diễn trong phim này, Lan Phương cho biết: "Nhân vật của tôi là người đàn bà có tất cả mọi thứ: tiền, quyền, sắc và một dàn vệ sĩ hoành tráng bảo vệ mình, kèm rất nhiều người đàn ông sẵn sàng quỳ gối cạnh mình. Cô ta thích đặt ra luật chơi riêng và bày ra các cám dỗ cho những người đàn ông khác. Những ai phá bỏ luật chơi của Thơ sẽ bị lòng tự tôn và sở thích quái gở của Thơ hành hạ cho đến khi họ quay lại luật chơi của cô ấy".

Diễn viên Lan Phương sau biến cố ly hôn - Ảnh 3.

Sau biến cố ly hôn, Lan Phương cho thấy sự trở lại tích cực và biến hóa đa dạng trên màn ảnh

ẢNH: NVCC

Không chỉ ở lĩnh vực truyền hình, Lan Phương còn cho biết cô chuẩn bị tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn một người mẹ có tâm lý phức tạp và bộ phim dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30.4 năm nay. Trước đó, trong tác phẩm kinh dị Kẻ ăn hồn, Lan Phương cũng gây ấn tượng với hình ảnh khác biệt, gai góc, cho thấy sự dấn thân của nữ diễn viên vào những thể loại khó và ít được lựa chọn.

Song song với sự trở lại tích cực trên màn ảnh, đời tư của Lan Phương cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nhất là sau khi nữ diễn viên chính thức ly hôn chồng người Anh sau hơn 7 năm chung sống. Cô từng thẳng thắn chia sẻ về những áp lực tâm lý trong hôn nhân, giai đoạn trầm cảm và hành trình học cách tự chữa lành. Hiện tại, Lan Phương tập trung nuôi dạy hai con và dần cân bằng lại cuộc sống bằng công việc nghệ thuật, coi diễn xuất như một cách để đối diện và vượt qua những tổn thương cá nhân.

Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên cho thấy một hình ảnh trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn trong lựa chọn vai diễn, đồng thời vẫn giữ được tinh thần dấn thân và khát vọng làm nghề.

Tin liên quan

Cuộc sống của MC duy nhất dẫn ‘Táo quân’

Cuộc sống của MC duy nhất dẫn ‘Táo quân’

Thảo Vân là một trong những gương mặt hiếm hoi của truyền hình Việt được khán giả nhớ tới như nữ MC duy nhất của 'Gặp nhau cuối năm - Táo quân'.

Khám phá thêm chủ đề

Lan Phương màn ảnh Đồng hồ đếm ngược
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận