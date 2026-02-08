Sắc vóc nữ phụ đang gây chú ý khi đóng cặp với Thanh Sơn

Yến My là gương mặt mới của phim giờ vàng ẢNH: FBNV

Ở một số phim giờ vàng, không ít nữ phụ xuất hiện để làm dày mạch kịch bản rồi trôi qua trong vài tập. Nhưng với Yến My ở Đồng hồ đếm ngược, câu chuyện lại rẽ theo hướng khác: cô bước vào phim bằng một vẻ ngoài ngọt ngào, diễn xuất tự nhiên. Và chỉ sau vài tập, nhân vật Minh Anh đã kịp "tạo sóng" khi trở thành tâm điểm tranh luận vì lựa chọn rời bỏ tình yêu của nam chính (Thanh Sơn) để chạy theo vật chất.



Cô sở hữu gương mặt sáng và thân hình cân đối ẢNH: FBNV

Trong Đồng hồ đếm ngược, Minh Anh không phải kiểu nhân vật ồn ào hay phản diện được xây dựng bằng những cú bẻ lái kịch tính. Sức hút của tuyến vai này nằm ở sự dịu dàng ban đầu: nét trong trẻo, cách ứng xử mềm mỏng khiến khán giả dễ đặt niềm tin. Chính vì vậy, khi kịch bản đẩy Minh Anh vào bước ngoặt phản bội người yêu, phản ứng của người xem lập tức bùng lên.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích nhân vật "thực dụng", "đổi tình lấy tiền", thậm chí cho rằng Minh Anh quay lưng quá phũ phàng. Nhưng song song đó là những quan điểm thấu hiểu, cho rằng lựa chọn của Minh Anh phản ánh một kiểu tâm lý rất đời và thực dụng của các cô gái trẻ hiện nay: chọn sự an toàn, chọn con đường ít rủi ro hơn dù biết sẽ gây tổn thương cho người mình yêu thương và đôi khi phản bội lại chính tình cảm của mình.

Dù chỉ đóng nữ phụ nhưng vai diễn của Yến My trong Đồng hồ đếm ngược đang "tạo sóng" ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù chỉ là nhân vật nữ phụ nhưng được đặt trong bối cảnh có lý do, có cám dỗ cụ thể, có sự giằng co giữa tình cảm và lợi ích, nên Minh Anh trở thành nhân vật góp phần đẩy nhịp phim lên cao, tạo cao trào cảm xúc cho tuyến chính do Thanh Sơn đảm nhận.

Yến My với phong cách thời trang cá tính ẢNH: FBNV

Với Yến My, vai Minh Anh mang lại áp lực không nhỏ. Cô chia sẻ rằng dù đã chuẩn bị tâm lý trước những phản ứng gay gắt từ khán giả khi nhân vật bước vào những diễn biến gây tranh cãi nhưng cũng khá áp lực và lo lắng. Cũng từ Đồng hồ đếm ngược, nhan sắc của Yến My được chú ý nhiều hơn với vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo, phù hợp hình ảnh "người tình màn ảnh" của Thanh Sơn trong những tập đầu phim.

Vẻ đẹp ngọt ngào của Yến My ẢNH: FBNV

Trước Đồng hồ đếm ngược, cô đã có quá trình tích lũy trên màn ảnh nhỏ với các phim giờ vàng như Cuộc chiến không giới tuyến, Gặp em ngày nắng và Không thời gian. Đặc biệt, vai Hạnh trong Không thời gian từng giúp Yến My ghi điểm nhờ lối diễn tiết chế, giàu cảm xúc, cho thấy khả năng xử lý những vai nội tâm. Con đường đến với phim truyền hình của cô cũng không trải hoa hồng, khi từng nhiều lần trượt vai, chật vật với casting trước khi có những cơ hội rõ nét hơn.

Điều thú vị là sau khi được chú ý nhờ những vai "lành tính", Yến My lại chủ động tìm kiếm thử thách mới. Nữ diễn viên sinh năm 2000 bày tỏ mong muốn được thử sức với các vai phản diện hoặc những nhân vật có tâm lý phức tạp hơn, coi đó là cách để nâng cao khả năng diễn xuất và tránh lặp lại chính mình.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh hậu trường, lịch phát sóng Đồng hồ đếm ngược và tương tác trực tiếp với khán giả.