Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Vì sao những cảnh ‘nóng mắt’ trên phim giờ vàng gây tranh cãi?

Thu Thủy
Thu Thủy
05/02/2026 12:57 GMT+7

Phim chiếu giờ vàng 'Đồng hồ đếm ngược' vừa lên sóng đã nhanh chóng tạo ra những phản ứng trái chiều, không chỉ bởi kịch bản mang màu sắc siêu thực mà còn vì các cảnh nhạy cảm xuất hiện khá trực diện ngay trong những tập đầu.

Trong những tập đầu phát sóng, Đồng hồ đếm ngược giới thiệu nhân vật chính do Thanh Sơn đảm nhận, là một thanh niên trẻ rơi vào khủng hoảng tinh thần sau chuỗi biến cố cá nhân. Từ một tai nạn cận kề cái chết, nhân vật bất ngờ sở hữu khả năng nhìn thấy "thời gian còn lại" của người khác, từ đó bị cuốn vào hành trình vừa kỳ ảo vừa nặng nề về mặt tâm lý. Song song với mạch truyện này, phim xây dựng mối quan hệ tình cảm của nhân vật chính bằng những cảnh hôn, âu yếm được dàn dựng khá táo bạo so với mặt bằng chung của phim giờ vàng.

Cảnh nóng trong phim Đồng hồ đếm ngược gây tranh cãi vào giờ vàng 2026 - Ảnh 1.

Cảnh phim được cho là "nóng mắt" trong Đồng hồ đếm ngược

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đỉnh điểm tranh cãi đến từ một phân đoạn trong những tập đầu, khi nhân vật chính rơi vào bữa tiệc mang màu sắc dung tục và trở thành đối tượng bị sàm sỡ của những quý bà. Nhiều khán giả cho rằng cảnh phim được thể hiện quá trực diện, gây cảm giác phản cảm và không phù hợp khi phát sóng vào lúc 20 giờ, thời điểm nhiều gia đình, trong đó có trẻ nhỏ, cùng theo dõi truyền hình. Trên các diễn đàn phim và mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại rằng phim đã vượt qua "lằn ranh an toàn" vốn quen thuộc của khung giờ vàng VTV.

"Tôi xem cảnh 3 phụ nữ trung niên lột đồ của nam chính, rồi sàm sỡ anh ta mà thấy ngượng"; "Chỉ có 1 - 2 tập đầu mà phim tràn ngập cảnh hôn, cảnh thân mật giữa nam chính với nữ phụ. Nhiều khi tôi xem với mấy đứa nhỏ trong nhà mà thấy đỏ mặt"; "Phim gì mà toàn hôn hít, một nhóm phụ nữ trung niên lao vào chàng thanh niên một cách thô tục, như kiểu muốn nuốt chửng người ta"..., vài ý kiến của khán giả.

Cảnh nóng trong phim Đồng hồ đếm ngược gây tranh cãi vào giờ vàng 2026 - Ảnh 2.

Khán giả "bội thực" vì cảnh hôn giữa nam chính và người yêu trong Đồng hồ đếm ngược ngay ở tập 1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả lại lên tiếng bênh vực ê kíp sản xuất. Theo nhóm ý kiến này, cảnh phim gây tranh cãi không nhằm phô diễn hay câu khách, mà được đặt trong bối cảnh tâm lý nhân vật đang chạm đáy của sự bế tắc và tổn thương. Việc dàn dựng trực diện, thậm chí gây khó chịu, được xem là dụng ý để người xem cảm nhận rõ cảm giác nhục nhã, bất lực của nhân vật, thay vì làm mềm hay mỹ hóa bi kịch. Diễn xuất tiết chế nhưng nặng nề của Thanh Sơn trong phân đoạn này cũng được đánh giá là phù hợp với tinh thần câu chuyện.

Từ đây, tranh cãi quanh Đồng hồ đếm ngược không chỉ dừng ở câu chuyện cảnh nóng, mà mở rộng thành cuộc đối thoại về định hướng nội dung của phim truyền hình giờ vàng. Một bên cho rằng truyền hình quốc gia cần giữ chuẩn mực an toàn với khán giả đa lứa tuổi; bên còn lại đặt vấn đề rằng phim Việt cần chạm tới những góc khuất gai góc của đời sống, qua đó làm mới cách kể chuyện và phản ánh thực tế một cách chân thực hơn.

Phóng viên Thanh Niên đã liên lạc với đạo diễn Bùi Tiến Huy. Anh cho biết hiện tại mình không có ý kiến gì về những tranh cãi này.

Ở thời điểm hiện tại, Đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục gây chú ý, không chỉ vì diễn biến kịch bản mà còn bởi cách bộ phim đối diện với những phản ứng trái chiều từ công chúng. Dù đồng tình hay phản đối, không thể phủ nhận tác phẩm đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi về chuẩn mực nội dung, trách nhiệm phát sóng và quyền thử nghiệm của phim truyền hình Việt trong giai đoạn tìm kiếm hướng đi mới.

Tin liên quan

Vì sao vai diễn của Lan Phương chưa lên sóng đã 'gây sốc'?

Vì sao vai diễn của Lan Phương chưa lên sóng đã 'gây sốc'?

Lan Phương gây chú ý khi tái xuất trong bộ phim 'Đồng hồ đếm ngược', dự kiến lên sóng từ ngày 29.1 với nhân vật 'gây sốc', có cảnh nóng với diễn viên Bình An.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Sơn khán giả Đồng hồ đếm ngược Phim giờ vàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận