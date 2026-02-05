Vì sao những cảnh ‘nóng mắt’ trên phim giờ vàng gây tranh cãi?

Trong những tập đầu phát sóng, Đồng hồ đếm ngược giới thiệu nhân vật chính do Thanh Sơn đảm nhận, là một thanh niên trẻ rơi vào khủng hoảng tinh thần sau chuỗi biến cố cá nhân. Từ một tai nạn cận kề cái chết, nhân vật bất ngờ sở hữu khả năng nhìn thấy "thời gian còn lại" của người khác, từ đó bị cuốn vào hành trình vừa kỳ ảo vừa nặng nề về mặt tâm lý. Song song với mạch truyện này, phim xây dựng mối quan hệ tình cảm của nhân vật chính bằng những cảnh hôn, âu yếm được dàn dựng khá táo bạo so với mặt bằng chung của phim giờ vàng.

Cảnh phim được cho là "nóng mắt" trong Đồng hồ đếm ngược ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đỉnh điểm tranh cãi đến từ một phân đoạn trong những tập đầu, khi nhân vật chính rơi vào bữa tiệc mang màu sắc dung tục và trở thành đối tượng bị sàm sỡ của những quý bà. Nhiều khán giả cho rằng cảnh phim được thể hiện quá trực diện, gây cảm giác phản cảm và không phù hợp khi phát sóng vào lúc 20 giờ, thời điểm nhiều gia đình, trong đó có trẻ nhỏ, cùng theo dõi truyền hình. Trên các diễn đàn phim và mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại rằng phim đã vượt qua "lằn ranh an toàn" vốn quen thuộc của khung giờ vàng VTV.

"Tôi xem cảnh 3 phụ nữ trung niên lột đồ của nam chính, rồi sàm sỡ anh ta mà thấy ngượng"; "Chỉ có 1 - 2 tập đầu mà phim tràn ngập cảnh hôn, cảnh thân mật giữa nam chính với nữ phụ. Nhiều khi tôi xem với mấy đứa nhỏ trong nhà mà thấy đỏ mặt"; "Phim gì mà toàn hôn hít, một nhóm phụ nữ trung niên lao vào chàng thanh niên một cách thô tục, như kiểu muốn nuốt chửng người ta"..., vài ý kiến của khán giả.

Khán giả "bội thực" vì cảnh hôn giữa nam chính và người yêu trong Đồng hồ đếm ngược ngay ở tập 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở chiều ngược lại, một bộ phận khán giả lại lên tiếng bênh vực ê kíp sản xuất. Theo nhóm ý kiến này, cảnh phim gây tranh cãi không nhằm phô diễn hay câu khách, mà được đặt trong bối cảnh tâm lý nhân vật đang chạm đáy của sự bế tắc và tổn thương. Việc dàn dựng trực diện, thậm chí gây khó chịu, được xem là dụng ý để người xem cảm nhận rõ cảm giác nhục nhã, bất lực của nhân vật, thay vì làm mềm hay mỹ hóa bi kịch. Diễn xuất tiết chế nhưng nặng nề của Thanh Sơn trong phân đoạn này cũng được đánh giá là phù hợp với tinh thần câu chuyện.

Từ đây, tranh cãi quanh Đồng hồ đếm ngược không chỉ dừng ở câu chuyện cảnh nóng, mà mở rộng thành cuộc đối thoại về định hướng nội dung của phim truyền hình giờ vàng. Một bên cho rằng truyền hình quốc gia cần giữ chuẩn mực an toàn với khán giả đa lứa tuổi; bên còn lại đặt vấn đề rằng phim Việt cần chạm tới những góc khuất gai góc của đời sống, qua đó làm mới cách kể chuyện và phản ánh thực tế một cách chân thực hơn.

Phóng viên Thanh Niên đã liên lạc với đạo diễn Bùi Tiến Huy. Anh cho biết hiện tại mình không có ý kiến gì về những tranh cãi này.

Ở thời điểm hiện tại, Đồng hồ đếm ngược vẫn tiếp tục gây chú ý, không chỉ vì diễn biến kịch bản mà còn bởi cách bộ phim đối diện với những phản ứng trái chiều từ công chúng. Dù đồng tình hay phản đối, không thể phủ nhận tác phẩm đã tạo ra một cuộc thảo luận sôi nổi về chuẩn mực nội dung, trách nhiệm phát sóng và quyền thử nghiệm của phim truyền hình Việt trong giai đoạn tìm kiếm hướng đi mới.