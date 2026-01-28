Vì sao vai diễn của Lan Phương chưa lên sóng đã 'gây sốc'?

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, nhân vật của Lan Phương đã nhanh chóng gây tranh cãi bởi màu sắc gai góc, dữ dội cùng loạt phân đoạn tình cảm táo bạo hiếm thấy trên sóng truyền hình.

Lan Phương có cảnh nóng với Bình An trong Đồng hồ đếm ngược ẢNH: VFC

Trong Đồng hồ đếm ngược, theo chia sẻ của Lan Phương thì Thơ là người phụ nữ có tiền, có quyền, sống bản năng và sẵn sàng kiểm soát người khác bằng cả cảm xúc lẫn dục vọng. Nhân vật mang màu sắc phản diện rõ nét, với tâm lý phức tạp, bất ổn, vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Qua trailer, Thơ hiện lên trong những cảnh đánh ghen dữ dội, ánh nhìn sắc lạnh cùng lối hành xử cực đoan, khiến khán giả không khỏi "giật mình" trước một hình ảnh rất khác của Lan Phương.

Điểm gây chú ý nhất của vai diễn này chính là những cảnh tình cảm khá táo bạo giữa Thơ và Chiến (Bình An thủ vai). Lan Phương thẳng thắn chia sẻ đây là những phân đoạn không dễ thực hiện, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ về tâm lý cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các diễn viên để vừa thể hiện đúng tinh thần nhân vật, vừa đảm bảo sự tiết chế cần thiết khi lên sóng. Theo nữ diễn viên, các cảnh nóng không nhằm gây sốc đơn thuần mà là một phần logic trong mạch tâm lý nhân vật, cho thấy sự chiếm hữu và lệch lạc trong tình yêu của Thơ.

Bên cạnh diễn xuất, tạo hình của Lan Phương trong Đồng hồ đếm ngược cũng tạo ấn tượng mạnh. Cô xuất hiện với phong cách sắc sảo, gợi cảm, khác xa hình ảnh ở những vai diễn khác của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ. Từ trang phục, kiểu tóc đến thần thái đều được xây dựng để khắc họa một người phụ nữ nguy hiểm và khó đoán.

Vai diễn mới gây tranh cãi của Lan Phương dù phim chưa lên sóng ẢNH: VFC

Chia sẻ thêm với Thanh Niên, Lan Phương cho biết Thơ là một trong những nhân vật khiến cô tò mò và hào hứng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây là vai diễn buộc cô phải bước ra khỏi "vùng an toàn", chấp nhận thử thách với những sắc thái gai góc, thậm chí gây tranh cãi. Với Lan Phương, việc dám nhận những vai khó, vai phản diện hay có nhiều cảnh nhạy cảm là cách để làm mới bản thân và tiếp tục khám phá giới hạn diễn xuất.

Trước Đồng hồ đếm ngược, Lan Phương đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên sóng giờ vàng với nhiều vai diễn đa dạng. Gần đây nhất là vai Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh - một người phụ nữ phức tạp, nhiều tổn thương và dễ bùng nổ cảm xúc. Trước đó, Lan Phương từng gây ấn tượng với loạt vai diễn có chiều sâu tâm lý, thường khiến khán giả vừa thương vừa giận, cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt và bản lĩnh nghề nghiệp bền bỉ.

Sự trở lại lần này với vai Thơ được xem là bước đi táo bạo của Lan Phương trong hành trình làm nghề. Dù còn chờ phản ứng chính thức của khán giả khi phim lên sóng, nhưng không thể phủ nhận rằng Đồng hồ đếm ngược giúp Lan Phương một lần nữa khẳng định hình ảnh diễn viên dám thử thách, dám khác biệt và không ngại va chạm để làm mới chính mình.