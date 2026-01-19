Một nữ diễn viên Việt sắp lên xe hoa

Cặp đôi xác nhận sắp lên xe hoa sau thời gian yêu đương kín tiếng Ảnh: FBNV

Mới đây, nhạc sĩ - ca sĩ Andiez Nam Trương khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải đoạn video ghi lại quá trình chuẩn bị cho lễ dạm ngõ. Cụ thể, trong video, nam nhạc sĩ không giấu được sự hồi hộp, háo hức trước cột mốc quan trọng của cuộc đời. Đồng thời, sao nam cũng chính thức xác nhận sắp kết hôn và gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp cùng khán giả đã dành nhiều lời chúc mừng. Chia sẻ cột mốc mới trong hành trình yêu, Andiez Nam Trương cho biết anh gần như không ngủ được vì hồi hộp: "Ngủ không có được luôn. Tôi lúc 2 giờ 30 phút sáng trước buổi dạm ngõ, háo hức quá đi".

Nhân vật nữ chính trong câu chuyện hạnh phúc này là Nhung Gumiho, tên thật Nguyễn Thị Hồng Nhung. Cô được biết đến qua vai trò diễn viên, người mẫu ảnh và MC. Sao nữ từng tham gia chương trình hẹn hò Vì yêu mà đến 2018 và góp mặt trong một số dự án phim, gây ấn tượng nhờ ngoại hình nữ tính, cuốn hút cùng hình ảnh nhẹ nhàng. Cô được nhiều bạn trẻ yêu mến bởi hình ảnh đa năng và phong cách gần gũi. Thời gian qua, nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện cùng Andiez trong các chuyến du lịch, sự kiện và nhận được nhiều lời khen ngợi về sự đồng điệu, gắn bó.

Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho Ảnh: FBNV

Sau thời gian dài âm thầm bên nhau, Andiez Nam Trương và Nhung Gumiho chính thức công khai mối quan hệ vào dịp Tết Nguyên đán 2025. Khi đó, nam nhạc sĩ đăng tải đoạn video hôn bạn gái kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Just love" (tạm dịch: Chỉ có tình yêu), khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú.

Trước đó, vào tháng 6.2025, Andiez Nam Trương đã bí mật cầu hôn Nhung Gumiho tại Hàn Quốc. Cặp đôi sau đó chia sẻ khoảnh khắc "check-in" đầy lãng mạn tại tháp Namsan (Seoul), với hậu cảnh là cây cầu gắn kín những "ổ khóa tình yêu" – biểu tượng quen thuộc cho sự gắn bó của các cặp đôi khi đặt chân đến xứ kim chi. Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, đồng thời được xem như lời khẳng định cho một cái kết trọn vẹn của chuyện tình kín tiếng.

Andiez Nam Trương sinh năm 1995 là một trong những gương mặt tiêu biểu của cộng đồng nhạc indie Việt. Anh được biết đến rộng rãi nhờ ca khúc Một phút, sản phẩm do chính anh sáng tác, sản xuất và thể hiện, từng trở thành hiện tượng mạng và đến nay vẫn là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp. Bên cạnh hoạt động solo, Andiez còn ghi dấu ấn với vai trò nhạc sĩ khi sáng tác cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Chi Pu, Jun Phạm, Will, Yến Trang, Anh Tú… cùng loạt ca khúc quen thuộc như Cô gái nhà bên, Tận cùng nỗi nhớ, Yêu như cách em từng, Suýt nữa thì... Năm 2018, anh tham gia chương trình Sing My Song và giành ngôi vị á quân.