Một ca sĩ Việt bất ngờ lên xe hoa

Trương Thảo Nhi lựa chọn tà áo dài truyền thống cho ngày trọng đại Ảnh: FBNV

Ca sĩ 'Bốn chữ lắm' Trương Thảo Nhi cưới

Tại lễ vu quy, Trương Thảo Nhi xuất hiện trong tà áo dài đỏ truyền thống, ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái dịu dàng, nền nã. Không gian buổi lễ được trang trí trang nhã, kết hợp hài hòa giữa hai gam màu chủ đạo xanh - đỏ, mang đến cảm giác ấm cúng nhưng vẫn giữ trọn sự trang trọng, đúng tinh thần của một hôn lễ.

Trước đó, Trương Thảo Nhi từng khiến mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện loạt ảnh nữ ca sĩ diện váy cưới trắng, tay cầm hoa và chụp hình trước nhà thờ. Thời điểm ấy, nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ chỉ thực hiện một bộ ảnh theo xu hướng hoặc phục vụ cho dự án cá nhân. Tuy nhiên, đến khi thông tin lễ vu quy chính thức được xác nhận, công chúng mới vỡ lẽ rằng Trương Thảo Nhi và bạn trai đã cử hành nghi thức hôn lễ tại nhà thờ trước đó rồi tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng vào sáng 4.1.

Theo chia sẻ, Trương Thảo Nhi và bạn đời Quốc Huy tổ chức lễ vu quy tại quê nhà Cam Ranh (Khánh Hòa). Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, với sự hiện diện của gia đình hai bên cùng những người thân thiết. Chiều cùng ngày, sao nữ 9X tiếp tục tổ chức tiệc cưới, đón nhận sự chúc phúc từ bạn bè và người thân.

Cô dâu lựa chọn thiết kế khoe khéo vai trần cùng vóc dáng thanh mảnh trong ngày cưới Ảnh: FBNV

Nếu ở lễ vu quy, Trương Thảo Nhi lựa chọn áo dài đỏ truyền thống thì tại tiệc cưới, cô xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng ôm sát, trễ vai, khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Điểm nhấn của trang phục là chiếc khăn voan được thêu hoa cúc trắng tinh tế. Theo stylist Trịnh Bảo Thịnh, mẫu váy được lựa chọn dựa trên sở thích và cá tính của cô dâu. Hoa cúc, loài hoa mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị nhưng đầy sức sống, được xem là biểu tượng của sự bình an, thư thái và niềm hy vọng. Đáng chú ý, bộ trang phục cưới được cô dâu lựa chọn được thêu hoàn toàn bằng tay, thể hiện sự chỉn chu và ý nghĩa dành riêng cho ngày trọng đại.

Thông tin Trương Thảo Nhi "lên xe hoa" càng khiến khán giả bất ngờ hơn khi nhớ lại dòng trạng thái cô đăng tải vào đêm giao thừa (31.12.2025). Khi đó, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh tình tứ bên bạn trai Quốc Huy, kèm chú thích ngắn gọn: "Tổng kết năm 2025: Có chồng". Nhiều người từng cho rằng đây chỉ là câu nói vui bắt trend đầu năm, song thực tế Trương Thảo Nhi đã âm thầm chuẩn bị cho hôn lễ và trở thành người "xông đất" tin vui của showbiz Việt năm nay.



Trương Thảo Nhi và bạn đời Quốc Huy Ảnh: FBNV

Sinh năm 1992, Trương Thảo Nhi được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt năm 2012. Sự nghiệp của nữ ca sĩ ghi dấu ấn với bản hit Bốn chữ lắm - ca khúc giúp tên tuổi cô phủ sóng mạnh mẽ, đồng thời cũng trở thành cái bóng lớn mà Trương Thảo Nhi phải loay hoay vượt qua trong nhiều năm. Năm 2021, cô gây chú ý trở lại với Chỉ là không cùng nhau, ca khúc lan truyền trên mạng xã hội nhờ giai điệu buồn và cảm xúc. Cuối năm 2024, Trương Thảo Nhi tiếp tục tái xuất với Đánh bắt cá xa bờ, ca khúc do chính cô sáng tác.

Chồng của Trương Thảo Nhi là Quốc Huy, thành viên ban nhạc On Air Band. Trước đó, vào dịp Giáng sinh, Quốc Huy đã chính thức cầu hôn nữ ca sĩ. Được biết, sau lễ cưới tại Khánh Hòa, cặp đôi dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức thêm các buổi lễ tại Bình Phước và TP.HCM để chung vui cùng đông đủ bạn bè, người thân.