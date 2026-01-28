Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Xem - Nghe

Lộ diện 'nhân vật đặc biệt' trong phim có Thanh Sơn đóng chính

Thu Thủy
Thu Thủy
28/01/2026 14:02 GMT+7

Lần đầu tiên trên sóng phim truyền hình Việt, một "diễn viên bốn chân" được xây dựng như một nhân vật trung tâm đúng nghĩa, có ảnh hưởng trực tiếp tới mạch truyện và cảm xúc người xem.

Đó là chú chó Coddy trong bộ phim Đồng hồ đếm ngược (đạo diễn Bùi Tiến Huy, biên kịch: Lưu Ly - Nguyễn Nhiệm - Thuỳ Dương, biên tập: Nguyễn Thu Thủy, dự kiến 16-20 tập), sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 29.1, với sự tham gia đóng chính của Thanh SơnHoàng Hà.

Nhân vật đặc biệt chú chó Coddy trong phim Đồng hồ đếm ngược của Thanh Sơn - Ảnh 1.

Nam - Nữ chính của phim Đồng hồ đếm ngược bên "nhân vật đặc biệt"

ẢNH: VFC

Trong Đồng hồ đếm ngược, Coddy không xuất hiện như một thú cưng đơn thuần mà là nhân vật mở đầu cho bước ngoặt lớn của câu chuyện. Chú chó được nhân vật Thành cứu khỏi lò mổ trong thời điểm anh rơi vào tận cùng bế tắc. Chính khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường ấy lại trở thành sợi dây kết nối định mệnh, kéo Thành trở lại với sự sống và mở ra chuỗi sự kiện siêu thực đầy ám ảnh.

Nhân vật đặc biệt chú chó Coddy trong phim Đồng hồ đếm ngược của Thanh Sơn - Ảnh 2.

Cảnh phim Đồng hồ đếm ngược có chú chó Coddy

ẢNH: VFC

Điểm thú vị của Coddy nằm ở vai trò người bạn đồng hành xuyên suốt hành trình của nam chính. Giữa Thành và chú chó hình thành một mối quan hệ đặc biệt, hiểu nhau không cần lời nói, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc sinh tử và đối diện với những lựa chọn mang tính quyết định. Coddy vì thế trở thành một "nhân vật kể chuyện", góp phần dẫn dắt cảm xúc và tạo nên nhiều cao trào quan trọng trong phim.

Đồng hồ đếm ngược xoay quanh Thành - chàng trai trẻ mang nhiều hoài bão nhưng liên tiếp thất bại, rơi vào tuyệt vọng đến mức muốn tự kết thúc cuộc đời. Sau biến cố gắn với Coddy, Thành bất ngờ sở hữu khả năng đặc biệt: nhìn thấy quỹ thời gian còn lại của con người. Món quà siêu nhiên này vừa là cơ hội để anh cứu người, vừa là gánh nặng tâm lý khi buộc phải đối diện với những giới hạn nghiệt ngã của số phận.

Nhân vật đặc biệt chú chó Coddy trong phim Đồng hồ đếm ngược của Thanh Sơn - Ảnh 3.

Coddy trong Đồng hồ đếm ngược

ẢNH: VFC

Song hành cùng Thành là Linh Chi - nhân vật do Hoàng Hà đảm nhận. Một cô gái thông minh, bản lĩnh, và có đời sống nội tâm phức tạp. Mối quan hệ giữa Thành và Linh Chi phát triển trên nền những lựa chọn đạo đức, sự giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, trong đó Coddy luôn hiện diện như chất xúc tác âm thầm nhưng bền bỉ, giúp kết nối và cân bằng hai nhân vật chính.

Việc đưa một chú chó trở thành nhân vật then chốt trong phim giờ vàng được xem là bước đi táo bạo của ê kíp Đồng hồ đếm ngược. Coddy không chỉ tạo ra những khoảnh khắc dễ thương hay lấy nước mắt khán giả, mà còn góp phần làm rõ thông điệp cốt lõi của phim: giá trị của sự sống, của lòng trắc ẩn và mối liên hệ sâu sắc giữa các sinh mệnh, dù khác biệt.

Tin liên quan

Phim có Trấn Thành 'khuấy đảo' phòng vé Việt

Phim có Trấn Thành 'khuấy đảo' phòng vé Việt

Phòng vé Việt những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026 khá trầm lắng thì Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do bất ngờ trở thành điểm sáng khi tạo nên cơn sốt doanh thu ngay từ ngày đầu ra rạp.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Sơn Đồng hồ đếm ngược phim truyền hình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận