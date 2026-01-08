Hồng Diễm nói gì về vai diễn gây tranh cãi trong ‘Lằn ranh’?

Sự trở lại của Hồng Diễm trên sóng phim giờ vàng lần này không còn gắn với những câu chuyện tình cảm quen thuộc, mà đặt cô vào trung tâm của một không gian chính luận nhiều áp lực. Trong Lằn ranh đang phát sóng, nữ diễn viên đảm nhận vai Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Đông - Hằng Thu, một nhân vật mang tính quyền lực, kỷ luật và đòi hỏi phong thái nghề nghiệp rõ ràng. Đây cũng là lần đầu tiên Hồng Diễm hóa thân vào hình tượng một phụ nữ quyền lực, đánh dấu một bước rẽ đáng chú ý trong sự nghiệp truyền hình của cô.

Hồng Diễm bị chê "lành" quá trong vai một phụ nữ quyền lực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay từ khi xuất hiện trong Lằn ranh, vai diễn này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Trên mạng xã hội và các diễn đàn phim Việt, khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng Hồng Diễm vẫn mang theo "dư vị" của những vai hiền lành, nội tâm trước đây, khiến hình ảnh phó viện trưởng chưa đủ sắc lạnh, chưa tạo cảm giác quyền uy như kỳ vọng ở một nhân vật lãnh đạo ngành kiểm sát. Thần thái, nhịp thoại và cách tiết chế cảm xúc của nhân vật bị soi kỹ, đặc biệt trong những tập đầu khi phim còn đang thiết lập bối cảnh và mối quan hệ.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả nhìn nhận đây là một vai diễn cần thêm thời gian. Theo họ, Hằng Thu không phải kiểu nhân vật quyền lực thể hiện bằng sự gắt gỏng hay áp đặt, mà là mẫu cán bộ pháp luật giữ uy bằng nguyên tắc, bằng sự chặt chẽ trong lập luận và kỷ luật nghề nghiệp. Cách thể hiện "lạnh" và tiết chế của Hồng Diễm, nếu đặt trong tinh thần phim chính luận, có thể là lựa chọn chủ ý của kịch bản và đạo diễn.

Vai diễn của Hồng Diễm trong Lằn ranh nhận về nhiều ý kiến tranh luận ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước những tranh luận xoay quanh vai diễn, Hồng Diễm cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn. Nữ diễn viên cho biết Lằn ranh là một bộ phim chính luận, vì vậy nhân vật của cô gần như không có không gian cho những phân đoạn lãng mạn hay cảm xúc mềm mại. Ngay cả trong mối quan hệ vợ chồng với nhân vật do Hà Việt Dũng thủ vai, phần lớn các cảnh đều là tranh luận, đối thoại về công việc, mang tính lý trí và chuyên môn. Điều này buộc diễn viên phải giữ phong thái nghiêm túc, tập trung cao độ, khác hoàn toàn với các vai tình cảm từng làm nên thương hiệu của cô.

Đáng chú ý, Hồng Diễm còn tiết lộ bản thân từng mong muốn được thử sức ở dạng vai phản diện trong Lằn ranh nhưng không được ê kíp chấp thuận. Điều này Hồng Diễm cũng lý giải rằng bản thân mong muốn thoát khỏi vùng an toàn, tìm kiếm những dạng vai gai góc, phức tạp hơn, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đối mặt với phản ứng trái chiều từ khán giả.

Thực tế, sự "lệch pha" trong cảm nhận của người xem về vai diễn của Hồng Diễm trong Lằn ranh cũng phần nào bắt nguồn từ chính hành trình sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1982. Cô từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với hình ảnh người phụ nữ giàu cảm xúc trong Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng hay Hành trình công lý, Trạm cứu hộ trái tim… Những vai diễn này tạo nên một "thương hiệu" rõ rệt trong tâm trí khán giả.

Tranh cãi quanh vai Phó viện trưởng Hằng Thu có thể xem là một phép thử cần thiết. Nó không chỉ đặt Hồng Diễm trước yêu cầu tự làm mới mình, mà còn phản ánh thói quen tiếp nhận của khán giả truyền hình và thách thức của các diễn viên khi phải liên tục làm mới, hóa thân đa dạng.