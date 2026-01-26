Phim có Trấn Thành 'khuấy đảo' phòng vé Việt

Bộ phim có sự tham gia của Trấn Thành và dàn cast rất "hot" như Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát... chính thức ra rạp từ ngày 24.1 và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé, khẳng định sức hút mạnh mẽ của thương hiệu Running Man cùng dàn nghệ sĩ đình đám, trong đó Trấn Thành là cái tên nổi bật nhất.

Trấn Thành và dàn cast của phiên bản điện ảnh Runing Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do ẢNH: NSX

Theo thống kê từ Box office Vietnam, chỉ riêng ngày mở màn, phiên bản điện ảnh này đã thu về hơn 11 tỉ đồng, bao gồm cả các suất chiếu sớm. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những ngày sau đó khi, tổng doanh thu của bộ phim đã hơn 18 tỉ đồng tính đến sáng 26.1, giữ vững vị trí top đầu phòng vé Việt trong nhiều ngày liên tiếp gây bất ngờ đối với một tác phẩm không phải phim điện ảnh thuần túy.

Running Man Vietnam mùa 3: Con rối tự do thực chất là phiên bản điện ảnh của tập cuối mùa 3 chương trình truyền hình thực tế đình đám. Với thời lượng lên tới 161 phút, bộ phim được dựng lại theo cấu trúc liền mạch, mang màu sắc của một tác phẩm chiếu rạp hoàn chỉnh. Nội dung đặt các thành viên vào thế giới ẩn dụ, nơi họ trở thành những "con rối" bị chi phối bởi tiền bạc, danh vọng, quyền lực và những giá trị vật chất. Thông qua chuỗi thử thách căng thẳng, hài hước nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt, các nhân vật buộc phải lựa chọn giữa chiến thắng, tình đồng đội và khát vọng tự do thực sự.

Tạo hình Trấn Thành trong phiên bản điện ảnh đang "khuấy đảo" phòng vé Việt ẢNH: NSX

Điểm nổi bật của bộ phim nằm ở cách kết hợp giữa yếu tố giải trí quen thuộc của Running Man với thông điệp mang tính chiêm nghiệm về cuộc sống hiện đại. Những mảng miếng hài duyên dáng, các cú twist bất ngờ, cùng sự tương tác tự nhiên giữa các thành viên tạo nên nhịp phim sôi động, cuốn khán giả theo từng thử thách. Trong đó, Trấn Thành tiếp tục thể hiện vai trò "linh hồn" của chương trình với khả năng dẫn dắt cảm xúc, tung hứng thông minh và tạo cao trào đúng lúc. Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn hay Anh Tú Atus cũng ghi dấu ấn với cá tính riêng, góp phần tạo nên tổng thể hấp dẫn cho bộ phim.

Sự thành công của bộ phim càng trở nên đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh cạnh tranh phòng vé hiện tại. Trong cùng thời điểm, các phim như Con kể ba nghe, Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương hay Tiểu yêu quái núi Lăng Lăng vẫn đang ra rạp nhưng doanh thu đều thấp hơn đáng kể. Một số bom tấn quốc tế tiếp tục trụ rạp song đã dần hạ nhiệt, không tạo được sức bật mạnh mẽ như Running Man Vietnam.

Việc một tập cuối của chương trình truyền hình thực tế được đưa ra rạp và đạt doanh thu hàng chục tỉ đồng cho thấy sự thay đổi đáng kể trong thói quen thưởng thức của khán giả Việt, đồng thời phản ánh sức hút lớn của các thương hiệu giải trí gắn với tên tuổi Trấn Thành. Với đà tăng trưởng hiện tại, phiên bản điện ảnh này không chỉ là hiện tượng phòng vé nhất thời mà còn mở ra một hướng đi mới cho các sản phẩm giải trí nội địa khi bước ra không gian điện ảnh.