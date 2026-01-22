NSND Hồng Vân và dàn nghệ sĩ 'Táo quân’ tham gia 'Gala cười 2026'

Theo thông tin từ VTV - đơn vị sản xuất, Gala cười 2026 có sự góp mặt của NSND Hồng Vân cùng nhiều danh hài hai miền được xem là điểm nhấn đáng chú ý, giúp Gala cười tiếp tục giữ vai trò là một trong những chương trình giải trí được chờ đợi nhất dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khi Táo quân đã dừng lên sóng.

NSND Hồng Vân tiếp tục tham gia Gala cười 2026 ẢNH: VTV

Gala cười 2026 sẽ lên sóng trên VTV3 vào tối mùng 2 tết như mọi năm, tiếp tục định hướng là chương trình hài kịch mang tính giải trí cao, phù hợp với nhiều thế hệ khán giả.

Năm nay, chương trình xây dựng loạt tiểu phẩm hoàn toàn mới, tập trung phản ánh các vấn đề quen thuộc trong đời sống xã hội đương đại như câu chuyện việc làm, các mối quan hệ gia đình, những nghịch lý trong đời sống đô thị hay xu hướng "việc nhẹ lương cao" đang gây nhiều tranh cãi như: Việc nhẹ lương cao, Tết thuê, Romeo & Juliet…

Về dàn diễn viên, Gala cười 2026 quy tụ lực lượng nghệ sĩ đông đảo, kết hợp hài hòa giữa các gương mặt gạo cội và thế hệ diễn viên trẻ. Ngoài NSND Hồng Vân là gương mặt quen thuộc của chương trình này nhiều năm qua, còn có sự tham gia của NSƯT Quang Thắng, Lê Bá Anh, NSƯT Thái Sơn, Trung ruồi, Duy Nam, Thanh Hương. Đây là những nghệ sĩ quen thuộc với khán giả truyền hình và từng nhiều năm góp mặt trong các chương trình hài tết, trong đó có Táo quân cùng các nghệ sĩ phía nam như Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Ốc Thanh Vân, Kim Đào, Tiêu Minh Phụng, Hoàng Khôi, Khôi Nguyên, Tuấn Dũng. Chương trình cũng có thêm yếu tố âm nhạc với sự góp mặt của ca sĩ Minh Quân và Hà Myo, tạo nên màu sắc đa dạng cho các tiết mục.

Đặc biệt, sự tham gia của một số nghệ sĩ từng gắn bó với Táo quân trong Gala cười 2026 càng khiến chương trình nhận được sự quan tâm, nhất là trong bối cảnh Táo quân không lên sóng tết này. Với đặc thù là chương trình hài kịch mang tính đại chúng, Gala cười được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến không khí vui tươi, nhẹ nhàng cho khán giả trong những ngày đầu xuân.

Trong vài năm trở lại đây, Gala cười duy trì sức hút nhờ cách làm mới nội dung theo hơi thở thời cuộc, không quá nặng về châm biếm mà hướng tới tiếng cười đời thường, dễ cảm nhận. Các tiểu phẩm được xây dựng ngắn gọn, nhịp nhanh, phù hợp với thói quen xem truyền hình ngày tết của các gia đình. Dàn diễn viên đa thế hệ của cả hai miền Nam – Bắc cũng là một lợi thế giúp chương trình tiếp cận được nhiều nhóm khán giả hơn.