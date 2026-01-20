Thêm một phim chiếu tết đối đầu với phim Trấn Thành, Trường Giang

Giữa "rừng" phim tết thiên về nội dung hài hước, gia đình và giải trí nhẹ nhàng, Huyền tình Dạ Trạch chọn cho mình một lối đi khác: khai thác huyền sử dân gian, đặt trọng tâm vào chiều sâu văn hóa và những giá trị cội nguồn của người Việt, do Tôn Nguyễn đạo diễn.

Cặp đôi chính của phim tết Huyền tình Dạ Trạch ẢNH: NSX CUNG CẤP

Bộ phim lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung, một trong những thiên tình sử nổi tiếng trong kho tàng dân gian Việt Nam. Không chỉ kể lại câu chuyện tình vượt qua ranh giới giai cấp giữa chàng trai nghèo và nàng công chúa quyền quý, Huyền tình Dạ Trạch mở rộng không gian kể chuyện, tái hiện đời sống người Việt cổ trong bối cảnh thời văn hóa Đông Sơn - Văn Lang. Phim khắc họa thương cảng Dạ Trạch sầm uất, những sinh hoạt cộng đồng, nghi lễ tín ngưỡng, lễ hội dân gian cùng các xung đột giữa bảo thủ và khát vọng đổi thay, giữa quyền lực và tự do cá nhân. Nhờ đó, câu chuyện tình yêu không đứng riêng lẻ mà hòa vào dòng chảy lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc.

Không chỉ là câu chuyện tình yêu, phim còn gợi mở về nguồn cội, về tinh thần cộng đồng, khát vọng hòa hợp và phồn vinh - những giá trị mang tính nền tảng của văn hóa Việt ẢNH: NSX CUNG CẤP

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Huyền tình Dạ Trạch có suất chiếu sớm từ đầu tháng 2.2026 và khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 10.2.2026, (23 tháng chạp). Việc lựa chọn thời điểm này cho thấy tham vọng lớn của ê kíp: vừa tiếp cận khán giả gia đình trong mùa tết, vừa hướng đến nhóm khán giả trẻ và các cặp đôi tìm kiếm một bộ phim mang màu sắc về tình yêu, giàu cảm xúc.

NSND Trọng Trinh trong vai vua Hùng của phim tết Huyền tình Dạ Trạch ẢNH: NSX CUNG CẤP

Dàn diễn viên của phim là sự kết hợp giữa các tên tuổi gạo cội và lớp diễn viên trẻ. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của NSND Trọng Trinh trong vai vua Hùng. Ở tuổi 69, nam nghệ sĩ gây bất ngờ mạnh mẽ với tạo hình khác lạ, mang vẻ uy nghiêm, khác biệt so với những vai ông từng đảm nhận trước đây. Vai Chử Đồng Tử do Xuân Phúc thể hiện, khắc họa hình ảnh chàng trai nghèo nhưng giàu lòng nhân ái, mang khát vọng sống và yêu mãnh liệt. Trong khi đó, Lê Trần Thanh Tâm vào vai Tiên Dung - nàng công chúa cá tính, dám lựa chọn tình yêu và tự do thay vì khuôn phép hoàng cung. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân cùng dàn diễn viên trẻ, tạo nên một bức tranh nhân vật đa dạng.

Việc Huyền tình Dạ Trạch chính thức góp mặt trong cuộc đua phòng vé Tết Bính Ngọ 2026 khiến mùa phim tết năm nay trở nên sôi động. Nếu các đối thủ mạnh sở hữu lợi thế về thương hiệu cá nhân và dòng phim giải trí thì Huyền tình Dạ Trạch lại đặt cược vào sự khác biệt, chiều sâu văn hóa và cảm xúc lãng mạn mang hơi thở huyền sử.