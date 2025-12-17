Nữ chính trong phim chiếu tết 2026 của Trường Giang là ai?

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Trường Giang sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng, đồng thời hé lộ nữ chính là Đoàn Minh Anh - gương mặt trẻ từng gây ấn tượng trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ.

Đoàn Minh Anh xuất hiện trong teaser phim chiếu tết của Trường Giang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc Trường Giang "chọn mặt gửi vàng" Đoàn Minh Anh cho vai nữ chính trong Nhà ba tôi một phòng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong teaser phim vừa được hé lộ, Minh Anh vào vai con gái của nhân vật do Trường Giang thủ vai - một cô gái trẻ thuộc thế hệ gen Z, cá tính, giàu năng lượng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Minh Anh, khi cô lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong một dự án phim tết.

Trước đó, Đoàn Minh Anh từng để lại dấu ấn với vai diễn phụ trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Dù không phải vai trung tâm, nhưng lối diễn tự nhiên, gương mặt điện ảnh cùng khả năng thể hiện nội tâm đã giúp cô được giới chuyên môn và khán giả chú ý. Từ "nàng thơ" của một dự án điện ảnh trinh thám, Minh Anh bước sang một hình ảnh hoàn toàn khác trong Nhà ba tôi một phòng, có vẻ đời thường và gần gũi hơn với khán giả.

Đoàn Minh Anh được Trường Giang "chọn mặt gửi vàng" cho vai nữ chính ẢNH: FBNV

Xác nhận với Thanh Niên, Đoàn Minh Anh cho biết cô đóng vai nữ chính, là con gái của nhân vật do Trường Giang hóa thân. Tuy nhiên theo yêu cầu của nhà sản xuất, nữ diễn viên chưa thể tiết lộ thêm gì về vai diễn.

Nhà ba tôi một phòng là dự án đặc biệt khi Trường Giang đảm nhận cùng lúc ba vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Sau hơn 5 năm rời xa điện ảnh, sự tái xuất lần này cho thấy mong muốn làm mới hình ảnh của nam nghệ sĩ, rời xa lối hài thuần túy để chạm tới những lát cắt đời sống giàu cảm xúc hơn trên màn ảnh rộng. Phim khai thác câu chuyện cha - con trong không gian sống chật hẹp, từ đó mở ra những xung đột thế hệ, khác biệt quan điểm sống nhưng cũng đầy yêu thương và sẻ chia.

Trong dự án phim chiếu tết 2026, Trường Giang vừa là nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Không chỉ là một bộ phim giải trí dịp tết, Nhà ba tôi một phòng được kỳ vọng mang đến không khí ấm áp, chạm tới cảm xúc gia đình - yếu tố luôn được khán giả tìm kiếm trong những ngày đầu năm. Sự kết hợp giữa Trường Giang và Đoàn Minh Anh, giữa một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm và một gương mặt trẻ giàu tiềm năng, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trên đường đua phim tết 2026.