Trường Giang đối đầu Trấn Thành trên đường đua phim tết

Sau 5 năm vắng bóng điện ảnh Việt, Trường Giang chính thức trở lại đường đua phim tết 2026 với tác phẩm Nhà ba tôi một phòng. Dự án lần này được xem là bước chuyển mình khi anh không chỉ tham gia với vai trò diễn viên mà còn đảm nhận luôn vị trí đạo diễn - nhà sản xuất.

Hình ảnh đầu tiên trong phim điện ảnh mới của Trường Giang Ảnh: NSX

Theo poster đầu tiên được công bố, hình ảnh người cha miền Trung với làn da rám nắng đặc trưng và gương mặt “khắc khổ” của Trường Giang gây tò mò. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cô “con gái rượu” trong đôi mắt cha cho thấy mối quan hệ gắn bó và đầy yêu thương giữa cả hai. Poster phim khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng Mười Khó - cái tên đã gắn liền với sự nghiệp của Trường Giang.

Trước khi vắng bóng khỏi thị trường điện ảnh, Trường Giang từng để lại dấu ấn với loạt tác phẩm như 49 ngày, Taxi, em tên gì?, Siêu sao siêu ngố… Lần trở lại này, anh không dừng ở các vai hài sở trường mà chọn khai thác câu chuyện gia đình, với những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khác biệt trong cách nghĩ giữa hai thế hệ.

Đặc biệt, Nhà ba tôi một phòng còn là dự án đầu tiên Trường Giang đảm nhận cùng lúc 3 vai trò: đạo diễn - nhà sản xuất - diễn viên. Sau thời gian dài ấp ủ, dồn nhiều tâm huyết lẫn nguồn lực, chồng Nhã Phương mong muốn mang đến cho khán giả một “món ăn tinh thần” đầu năm đủ vị trên màn ảnh rộng.

“Trở lại không phải để chứng minh, mà để nói điều cần nói”, Trường Giang chia sẻ về sự trở lại trên trang cá nhân Ảnh: FBNV

Có gì trong phim mới của Trường Giang?

Không dừng lại ở câu chuyện cha - con đầy cảm xúc, bộ phim còn đưa khán giả chạm vào một lát cắt rất đặc trưng của đời sống miền Trung: nghề làm mắm truyền thống. Điều này thể hiện sự trân trọng của Trường Giang với văn hóa quê nhà, một “mảng màu” mà anh đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để khắc họa trọn vẹn.

Trong những thước phim đầu tiên được nhá hàng, câu chuyện hé mở mối quan hệ cha - con thân thiết, cứ ngỡ sẽ êm ấm nhưng đâu đó vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn thầm lặng khi cả hai cha con đều có mục tiêu sống của riêng mình. Cô con gái đầy hoài bão theo đuổi giấc mơ thời trang, còn người cha chỉ mong giữ gìn nghề làm mắm truyền thống - thứ ông xem như cả đời mình. Chính sự đối lập này dần tạo nên khoảng cách, kéo theo những xung đột và mở ra hành trình để cả hai học cách lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau.

Theo tiết lộ, phim ra rạp vào mùa Tết Nguyên đán 2026. Đây cũng là thời điểm nhiều phim Việt dự kiến được trình làng, trong đó phải kể đến Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành, Mùi phở của đạo diễn Minh Beta, Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn… Nhiều khán giả cho rằng sự xuất hiện của Trường Giang khiến thị trường phim chiếu rạp mùa tết này trở nên sôi động hơn.