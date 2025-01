Trường Giang nói về việc bị chê bai, tiết lộ lý do giảm hơn 11kg

So với mùa phát sóng trước, Trường Giang của hiện tại được nhận xét ít khó chịu với đàn em. Nói về điều này, nam diễn viên cho rằng “ai cũng phải thay đổi”. Anh tâm sự thêm trước giờ, bản thân chưa từng lên tiếng về những ý kiến tranh luận trái chiều. Trường Giang nói: “Ngay cả lúc tôi chưa có vợ đến khi có vợ con rồi cũng không muốn lên tiếng vì muốn có thế giới riêng cho gia đình”.

Trường Giang chọn im lặng trước những lời nhận xét trái chiều Ảnh: FBNV

Nói thêm về chuyện khen chê, Trường Giang quan niệm “một người chê thì không sao, 3 người chê là có chuyện”. Anh chia sẻ với đàn em: “Mình phải thấy rằng mình có cái tệ, trên đời này không ai được khen hoài được. Tác phẩm cũng vậy, sẽ có tác phẩm hay nhưng cũng có tác phẩm dở. Tôi chấp nhận và khi mọi người chê thì tôi thay đổi, tôi có tiền để nuôi con. Làm nghệ sĩ mà sợ người ta chê là không đúng”.

Thời gian gần đây, ngoại hình Trường Giang có sự thay đổi rõ rệt. So với trước, anh được khen ngợi bởi vóc dáng thon gọn hơn. Nhờ vậy, nam diễn viên tự tin phối đồ, mang đến hình ảnh trẻ trung. Theo bật mí của chồng Nhã Phương, hiện tại anh giảm hơn 11kg và đặt mục tiêu sẽ xuống thêm 2kg nữa.

Ngoại hình thon thả của Trường Giang sau khi giảm cân Ảnh: FBNV

Trường Giang kể có nhiều lý do khiến anh quyết định giảm cân. Trong đó một phần đến từ lời chê bai của một vị khán giả. Nam nghệ sĩ kể: “Một lần tôi dẫn con đi tắm biển, có người hỏi tôi: “Sao mập như con heo vậy”. Tôi bất ngờ vì bị nói thẳng, đi vô một góc suy nghĩ. Lâu nay khán giả cũng nói tôi mập nhưng cũng nói là không sao đâu, vì nhìn dễ thương. Giờ tôi nhận ra người ta khen tôi dễ thương vì họ thương tôi, còn những người chửi tôi vì nghĩ tôi phải phục vụ cho họ”.

Ngoài ra, nam diễn viên nói ba anh vì lý do sức khỏe nên giảm 13kg. Do đó, Trường Giang đặt mục tiêu giảm đúng số cân này để có sự kết nối với đấng sinh thành. Chồng Nhã Phương nghẹn ngào: “Có những điều tự tôi muốn làm thôi. Khi mình đã không muốn thì mình có thể dựa vào lý do này, lý do kia như tôi dễ thương lắm, tôi mập nhưng khán giả thương, vẫn đi kiếm tiền được… nhưng mình bị ngộ nhận. Cuộc sống mà, khi mình sai thì phải thay đổi”, anh bộc bạch.