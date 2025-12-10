Tiểu Vy tái xuất sau phim trăm tỉ, kết hợp cùng đàn anh hơn 12 tuổi

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ công bố dự án điện ảnh mới mang tên Ốc mượn hồn - tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, kịch tính được anh ấp ủ, phát triển trong nhiều năm. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nhà làm phim trẻ sau loạt dự án như Chờ em đến ngày mai, Taxi, em tên gì?, Cuộc đời của Yến, Truyền thuyết về Quán Tiên…

Ốc mượn hồn quy tụ dàn diễn viên gồm Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Quốc Trường, diễn viên Lương Gia Huy, diễn viên Anh Phạm, nhà sáng tạo nội dung Yên Đan… Trong đó sự góp mặt của Tiểu Vy được mọi người quan tâm. Đây là dự án tiếp theo của người đẹp sinh năm 2000 sau thành công của Bộ tứ báo thủ (do Trấn Thành làm đạo diễn, thu về hơn 332 tỉ đồng).

Nói về lần trở lại màn ảnh rộng, Hoa hậu Tiểu Vy bày tỏ: “Đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp nhất mà tôi từng đảm nhận. Mỗi cảnh quay đều là thử thách mới, đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự thấu hiểu nhân vật từ bên trong. Tôi tin rằng chính những khó khăn đó giúp tôi trưởng thành hơn trong hành trình làm nghề”.

Về phía diễn viên Quốc Trường, anh bộc lộ sự hào hứng khi tham gia dự án. “Kịch bản cuốn hút tôi ngay từ lần đầu đọc. Nhân vật lần này có nhiều xung đột nội tâm và biến chuyển cảm xúc mạnh, mang đến cơ hội để tôi thể hiện một màu sắc diễn xuất khác so với những vai diễn trước đây”, diễn viên 8X bật mí.

Quốc Trường mong muốn mang đến màu sắc khác so với những nhân vật anh từng thủ vai Ảnh: ĐPCC

Hợp tác với Hoa hậu Tiểu Vy và Quốc Trường, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp của cả hai. Anh cho hay: “Quốc Trường và Tiểu Vy có điểm chung lớn nhất là chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của đạo diễn. Thay vì e ngại, họ luôn chủ động trao đổi kỹ lưỡng để thấu suốt ý đồ của từng cảnh quay. Ngược lại, tôi cũng luôn trân trọng và lắng nghe những góc nhìn, tư duy riêng của họ về nhân vật mà mình đang hóa thân”.

Nhận xét về Quốc Trường, đạo diễn cho biết sao nam 8X là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm với nhịp diễn ổn định. “Khả năng điều tiết cảm xúc từ nội tâm ra bên ngoài của anh ấy vô cùng uyển chuyển. Không chỉ phối hợp ăn ý với Tiểu Vy, Trường còn tạo được sự kết nối cảm xúc tốt với các bạn diễn khác của phim”, Đinh Tuấn Vũ chia sẻ.

Dàn diễn viên góp mặt trong phim Ốc mượn hồn Ảnh: ĐPCC

Riêng với Tiểu Vy, Đinh Tuấn Vũ dành lời khen cho lối diễn xuất bản năng: “Vy sở hữu khả năng biểu đạt nội tâm bằng ánh mắt rất mạnh mẽ. Cô ấy không lạm dụng kỹ thuật mà luôn đặt cảm xúc thật lên hàng đầu. Chính sự biết lắng nghe đạo diễn và bạn diễn đã giúp cô ấy tìm ra hướng đi đúng đắn nhất cho nhân vật của mình”.

Cùng với đó, Ốc mượn hồn đánh dấu sự góp mặt của những diễn viên mới có tiềm năng như Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Phi Long…. Họ cũng dành sự trân trọng đặc biệt cho dự án, bởi đây là bộ phim đòi hỏi chiều sâu tâm lý, tư duy diễn xuất và sự gắn kết chặt chẽ giữa các nhân vật.

Theo tiết lộ, Ốc mượn hồn dự kiến ra rạp vào tháng 3.2026.