Sắc vóc của nữ chính đóng cặp cùng Steven Nguyễn

Giữa làn sóng trẻ hóa và làm mới phim truyền hình Việt năm 2026, Nguyễn Minh Trang đang gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính phim giờ vàng Không giới hạn. Tác phẩm khai thác đề tài người lính thời bình với cách tiếp cận hiện đại và giàu chiều sâu. Lần đầu đóng cặp cùng Steven Nguyễn - nam diễn viên gây ấn tượng mạnh sau Mưa đỏ càng khiến cho diễn xuất và sắc vóc của Minh Trang trở thành tâm điểm.

Nguyễn Minh Trang có nét đẹp hiện đại, khỏe khắn ẢNH: FBNV

Trong Không giới hạn, Nguyễn Minh Trang vào vai thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh - một nữ quân nhân bản lĩnh, làm việc trong môi trường đặc thù, nơi kỷ luật và tinh thần trách nhiệm luôn được đặt lên hàng đầu. Nhân vật Lam Anh không được xây dựng theo khuôn mẫu nữ tính quen thuộc mà là hình ảnh người phụ nữ trẻ hiện đại, mạnh mẽ, chủ động và quyết đoán. Đây được xem là vai diễn "nặng ký" của Minh Trang và mới mẻ so với những vai diễn trong Cây táo nở hoa, Yêu trước ngày cưới, Bạch mã hoàng tử…

Sắc vóc tươi mới và ngọt ngào của Nguyễn Minh Trang ẢNH: FBNV

Chia sẻ về vai diễn, Minh Trang cho biết cô chủ động hoàn toàn trong quá trình hóa thân vào nhân vật, từ khâu chuẩn bị thể lực, tìm hiểu tâm lý đến cách phối hợp với bạn diễn. Với nữ diễn viên, Lam Anh không chỉ là một vai diễn mới mà còn là cơ hội để khám phá một phiên bản trưởng thành, độc lập và mạnh mẽ hơn của chính mình.

Hình ảnh nữ quân nhân do Nguyễn Minh Trang thủ vai trong Không giới hạn ẢNH: FBNV

Sự kết hợp giữa Nguyễn Minh Trang và Steven Nguyễn cũng là điểm nhấn đáng chú ý của Không giới hạn. Bởi Steven Nguyễn từng tạo nhiều tranh luận với vai phản diện nội tâm trong Mưa đỏ. Và lần này đảm nhận vai trung tá Đào Minh Kiên, một chiến sĩ cứu hộ - cứu nạn giàu trách nhiệm, sống nguyên tắc nhưng mang nhiều giằng xé nội tâm. Lần đầu đóng cặp, cả hai không tạo cảm giác gượng gạo mà cho thấy sự tương tác tự nhiên, tiết chế, thiên về chiều sâu cảm xúc hơn là những biểu hiện lãng mạn phô trương.

Nguyễn Minh Trang và Steven Nguyễn lần đầu đóng cặp trên màn ảnh nhỏ ẢNH: FBNV

Những phân đoạn chung của Minh Trang và Steven Nguyễn trong Không giới hạn được xây dựng trên nền tảng đồng đội, đồng chí, nơi sự tin tưởng và thấu hiểu dần hình thành qua các nhiệm vụ căng thẳng. Chính cách phát triển mối quan hệ chậm rãi, có lớp lang này khiến họ được kỳ vọng trở thành một trong những cặp đôi đáng nhớ của phim truyền hình giờ vàng năm 2026.

Nhan sắc đời thường của Nguyễn Minh Trang ẢNH: FBNV

Nguyễn Minh Trang sinh năm 1995, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, làm việc nghiêm túc, cho thấy sự đầu tư bền bỉ cho nghề diễn. Sắc vóc của Nguyễn Minh Trang được nhận xét là khá phù hợp với vai nữ quân nhân trẻ trong Không giới hạn bởi vẻ đẹp khỏe khoắn, không quá sắc sảo nhưng có chiều sâu, tươi mới giúp nhân vật Lam Anh gần gũi, chân thực và hiện đại.