Văn hóa

NSƯT Ngọc Hiệp tiết lộ lý do kén vai diễn

Thạch Anh
30/01/2026 06:42 GMT+7

Gần đây, NSƯT Ngọc Hiệp gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Ai thương ai mến do Thu Trang làm đạo diễn, với vai bà hội đồng Tư Biếc tạo nhiều thiện cảm. Là diễn viên cùng thế hệ với Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Thu Thảo..., NSƯT Ngọc Hiệp thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau, trong đó Huyền Diệu của Cô gái xấu xí được xem là một dấu ấn trong nghề.

Diễn viên sinh năm 1964 không đóng quá nhiều phim trong sự nghiệp, mà có sự chọn lọc để thỏa niềm yêu nghề. Cô tiết lộ kịch bản và sự mới mẻ của nhân vật là tiêu chí quan trọng để nhận vai, giúp nữ diễn viên mang đến màu sắc khác so với những vai từng trải nghiệm trước đó. Dù vậy, Ngọc Hiệp cũng thừa nhận cô từng vì cả nể mà nhận lời tham gia một vài dự án, sau đó tiếc nuối vì kịch bản không như mong muốn.

NSƯT Ngọc Hiệp tiết lộ lý do chọn vai diễn trong nghệ thuật 2026 - Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Hiệp trong Ai thương ai mến

ẢNH: ĐPCC

NSƯT Ngọc Hiệp bày tỏ làm nghệ thuật với cô là để thỏa niềm đam mê, nên quan niệm cát sê chỉ cần phù hợp với công sức đã bỏ ra. "Nghề của tôi là diễn viên nên nếu có phim phù hợp thì tôi đóng và rèn luyện thêm. Tôi nghĩ mình luôn chờ đợi, nếu có cơ hội là tôi sẽ nắm bắt và sáng tạo", cô bày tỏ.

Phía sau màn ảnh, Ngọc Hiệp có cuộc sống kín tiếng bên gia đình. Cô chia sẻ bản thân may mắn có sự thấu hiểu từ người thân nên an tâm hơn khi làm nghệ thuật. Ở tuổi ngoài 60, khi không đi diễn, NSƯT Ngọc Hiệp dành thời gian tập luyện yoga, múa cổ trang… để giữ độ dẻo dai, khỏe khoắn. Nữ diễn viên chia sẻ điều cô luôn cố gắng là giữ cơ thể khỏe mạnh, truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. 

