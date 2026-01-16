Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Lễ trao giải thưởng tác phẩm nghệ thuật năm 2025 của Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM

Trần Lệ Thủy
16/01/2026 08:06 GMT+7

Tối 15.1, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM tổ chức Lễ trao giải thưởng các tác phẩm nghệ thuật múa năm 2025, đồng thời giới thiệu đến công chúng những tác phẩm tiêu biểu do Hội đầu tư dàn dựng trong năm qua.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Nguyên Hiều - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM, cho biết các tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu và vinh danh trong dịp này đều do Hội đầu tư, dàn dựng công phu, được tuyển chọn từ các kịch bản sáng tác trong những chuyến đi thực tế năm 2025. Mỗi tác phẩm là sự kết tinh tâm huyết của đội ngũ nghệ sĩ, mang đậm dấu ấn sáng tạo và cảm xúc, không chỉ dừng lại ở hình thức trình diễn mà còn kể những câu chuyện, truyền tải những thông điệp sâu sắc thông qua từng động tác, từng nhịp điệu. Qua đó, khẳng định sự phát triển tích cực của đời sống văn học nghệ thuật TP.HCM nói chung và nghệ thuật múa thành phố nói riêng trong năm mới.

- Ảnh 1.

Một trích đoạn trong Thi thơ

ẢNH: LỆ THỦY

Hai tác phẩm múa Gánh hát cù lao Thi thơ đã xuất sắc đoạt giải A, ghi dấu ấn đậm nét trong đời sống nghệ thuật múa TP.HCM bằng những câu chuyện giàu chiều sâu văn hóa và cảm xúc.

- Ảnh 2.

Một trích đoạn trong Gánh hát cù lao

ẢNH: LỆ THỦY

Tác phẩm Gánh hát cù lao do Hà Thanh Hậu viết kịch bản và biên đạo, âm nhạc Triều Nguyên, với sự biểu diễn của Đinh Nữ Khánh Linh, Nguyễn Viết Huy Phong, Đỗ Yên Đan (nhóm múa Dáng Việt), đã chạm đến trái tim người xem bằng câu chuyện về thân phận người nghệ sĩ cải lương trong xã hội hiện đại. Khi cải lương, tinh hoa sân khấu miền Nam, đứng trước nguy cơ mai một, tác phẩm khắc họa hình ảnh những gánh hát rong dần tan rã, nghệ sĩ rời xa ánh đèn sân khấu để mưu sinh nơi phố thị. Trong vòng xoáy sinh tồn ấy, ranh giới giữa nghệ thuật và đời sống trở nên mong manh, đầy trăn trở. Tuy nhiên, ẩn sâu trong từng chuyển động múa vẫn là tình yêu nghề bền bỉ, nỗi nhớ sân khấu và khát vọng gìn giữ cải lương như một phần máu thịt.

- Ảnh 3.

Ông Lê Nguyên Hiều - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa TP.HCM, trao giải cho 2 biên đạo múa đoạt giải A

ẢNH: LỆ THỦY

Trong khi đó, Thi thơ của Phạm Thế Chung (kịch bản, biên đạo), âm nhạc Mạch Thái Sơn, do tập thể nam Trường trung cấp Múa TP.HCM biểu diễn, mở ra một không gian thẩm mỹ mang đậm hơi thở văn chương cổ. Từ mạch nguồn thi ca truyền thống, tác phẩm dẫn dắt người xem bước vào thế giới non xanh nước biếc, nơi những thi sĩ tài hoa gặp gỡ, lấy thơ làm tri kỷ. Sự giao thoa tinh tế giữa múa dân gian VN mềm mại và ballet thanh thoát khiến từng động tác trở thành "lời thơ không chữ", phản chiếu chí khí, nhân nghĩa và chiều sâu văn hóa Việt.

Giải A dành cho Gánh hát cù laoThi thơ không chỉ là sự ghi nhận về chất lượng nghệ thuật, mà còn khẳng định nỗ lực đổi mới, sáng tạo của nghệ thuật múa TP.HCM trong hành trình gìn giữ, lan tỏa và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống giữa đời sống đương đại.

