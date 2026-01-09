Khi nghệ sĩ gạo cội hát lại nhạc trẻ

Trong chương trình Hương sắc giai nhân vừa tổ chức vào cuối tháng 12.2025 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM, ngoài những ca khúc bolero vốn đã quen thuộc với khán giả, Như Quỳnh gây bất ngờ khi trình diễn Say một đời vì em. Đây là ca khúc gây bão trên thị trường nhạc Việt thời gian qua với câu hát "Ta say không phải vì men/Mà vì em, yêu quá nên quên". Phần trình diễn này khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm. Nhiều người khen ngợi nỗ lực tự làm mới nhưng cũng có ý kiến tranh luận về độ phù hợp cho lần thử sức này của Như Quỳnh.

Danh ca Thái Châu gây chú ý khi thể hiện ca khúc Anh ơi ở lại của Chi Pu Ảnh: Jet Studio

Trước đó, trong chương trình Giao lộ thời gian, nhiều nghệ sĩ như NSND Thanh Hoa, danh ca Thái Châu, danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Anh Thơ… khiến khán giả thích thú khi thể hiện lại loạt ca khúc đình đám của thế hệ đàn em như Hòa Minzy, Anh Tú, Hoàng Dũng, Dương Hoàng Yến…

Ca sĩ Anh Thơ từng thể hiện lại loạt ca khúc của Dương Hoàng Yến trong chương trình Giao lộ thời gian Ảnh: FPT

Ca sĩ Anh Thơ từng chia sẻ bản thân chưa rơi vào hoàn cảnh bị bỏ rơi, đau khổ như câu chuyện trong Em một mình quen rồi hay Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn, nhưng đã cố gắng để hòa hợp với tác phẩm. Cô nói thêm rằng những bạn trẻ có cách hát riêng, trong khi bản thân theo dòng nhạc thính phòng nên hát cũng phải có khuôn khổ, rõ ràng trong nhịp phách, tiết tấu, giai điệu... Sau những buổi tập, màn thể hiện của nữ nghệ sĩ nhận được đánh giá tích cực từ khán giả.

Trong khi đó, danh ca Thái Châu đầu tư thực hiện bản cover ca khúc Anh ơi ở lại của Chi Pu, đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, hút hàng trăm ngàn lượt xem. Nhiều người cho rằng giọng hát nội lực, cách thể hiện của nam nghệ sĩ không bị "cũ", thậm chí còn mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả.

Tương tự, trong chương trình Our Song Vietnam, Thanh Lam gây ấn tượng khi thể hiện loạt ca khúc Nơi mình dừng chân, Có không giữ mất đừng tìm… còn Quang Linh tạo dấu ấn khi kết hợp với Phạm Anh Duy trong Bật tình yêu lên. Việc dám thử sức với các ca khúc nhạc trẻ cho thấy tinh thần "chịu chơi" của dàn nghệ sĩ, đồng thời cũng là cách giúp họ làm mới mình trước người hâm mộ.

"Khoác áo mới" cho bài hát

Chia sẻ về lý do quyết định hát lại các ca khúc nhạc trẻ, danh ca Thái Châu nhìn nhận âm nhạc luôn vận động, đổi mới theo từng thời đại. Do đó, những sản phẩm mang giá trị tốt đẹp, tích cực cần được tiếp nhận. Khi thực hiện những ca khúc nhạc trẻ, điều nam nghệ sĩ chú trọng là chiều sâu, cảm xúc đặt để vào bài hát. Theo ông, dù ở bất kỳ thể loại nào, người hát cũng cần hiểu rõ nội dung và tinh thần ca khúc để thể hiện đúng chất, từ đó mới chạm được đến trái tim khán giả.

Theo nam nghệ sĩ, khi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bản thân luôn cầu tiến và muốn mang lại sự mới mẻ mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Bởi vậy, ông cho rằng "nếu chỉ trình bày những ca khúc cũ thì sẽ không hay". "Bản thân tôi cũng thể hiện lại những bài nhạc trẻ theo cách riêng, vì những bài hát này ca từ lẫn giai điệu đều đẹp. Mỗi tác phẩm của thời đại trước và hiện tại đều có giá trị ngang nhau, quan trọng là làm sao truyền tải được thông điệp đến người nghe", Thái Châu bày tỏ.

Theo chủ phòng trà Bến Thành - nhà sản xuất Hà Thanh Phúc, không có giới hạn nào về tuổi tác hay vị trí nghề cho việc thể hiện một ca khúc. Hiện nay, nhiều người trẻ hát lại những bản nhạc xưa, nhạc Hoa lời Việt của các bậc đàn anh chị đi trước và ngược lại, việc các nghệ sĩ lớn thể hiện các bài hát nhạc trẻ cũng rất bình thường trong đời sống âm nhạc đa dạng như hiện tại. Việc này giúp cho bài hát trở nên có nhiều phiên bản và có đời sống thêm phong phú, hấp dẫn.

"Các anh chị chắc chắn cũng phải thích ca khúc đó và nó đang "hot" thì mới cover. Khán giả vẫn là người quyết định thị trường. Nếu họ chấp nhận bản cover đó và ủng hộ thì bài hát đó mới có thể được đem đi biểu diễn thường xuyên trên nguyên tắc tôn trọng tác quyền, được sự đồng ý của chính chủ bản gốc. Tuy nhiên đôi khi cũng xuất phát từ sự cả nể các bậc anh chị cha chú, vì các ca sĩ gốc không thực sự muốn bài hát độc quyền của mình được ca sĩ khác mang đi biểu diễn do thời điểm hiện tại muốn tạo ra hit rất khó trong bối cảnh thị trường quá khốc liệt. Còn với các ca sĩ ngang lứa thì thường ít nhận được sự đồng thuận và họ cũng dễ trả lời thẳng thắn vì sợ mất hit bài hát mà họ đã đầu tư nhiều tiền bạc, chất xám hoặc phí tác quyền rất cao", chủ phòng trà Bến Thành nhìn nhận.

Ngoài ra, theo anh Hà Thanh Phúc: "Ca sĩ cover cũng cần có sự sáng tạo riêng, mang đậm dấu ấn cá nhân với giọng hát của bản thân kết hợp cùng hòa âm phối khí để cho ra một phiên bản khác phiên bản gốc, nếu không muốn là một bản sao kém hơn. Không ít bản cover được ưa chuộng hơn bản gốc vì lý do năng lực giọng hát, tư duy xử lý bài, kỹ thuật".