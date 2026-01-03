Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cô gái bị danh ca Thái Châu nhắc nhở khi làm mới nhạc Trịnh

Thạch Anh
Thạch Anh
03/01/2026 11:07 GMT+7

Thể hiện ca khúc 'Còn tuổi nào cho em', ca sĩ N Ly bị Thái Châu nhắc nhở vì cách làm mới ca khúc chưa thật sự phù hợp.

Tập 10 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của Mai Diễm My, N Ly và Tuấn Tú. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, ca sĩ Phương Trinh Jolie và nhạc sĩ Sỹ Luân.

- Ảnh 1.

N Ly khoe giọng hát trong ca khúc Còn tuổi nào cho em

Ảnh: NSX

Mở màn đêm thi, N Ly mang đến ca khúc Còn tuổi nào cho em - một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xuất hiện trong tà áo dài trắng tinh khôi, nữ thí sinh dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện đầy xúc động về cuộc gặp gỡ của chính mình giữa hai độ tuổi: khi còn trẻ và lúc đã trưởng thành, để lại nhiều dư âm cảm xúc cho người xem.

Thái Châu và dàn giám khảo nói về bài thi của N Ly

Nhận xét về phần trình diễn của N Ly, giám khảo Sỹ Luân đánh giá cao giọng hát sáng và tinh thần dám thử thách bản thân của nữ thí sinh khi lựa chọn thể hiện một ca khúc khó theo phong cách trẻ trung. Tuy nhiên, anh cho rằng sự sáng tạo trong cách xử lý và hòa âm “chưa thật sự rơi đúng vào trọng tâm cảm xúc của bài hát”, khiến phần trình diễn chưa phát huy trọn vẹn tinh thần nguyên tác.

Đồng quan điểm, giám khảo Phương Trinh Jolie cũng thẳng thắn chỉ ra rằng N Ly “đang bị chạy theo bài hát, trong khi lẽ ra phải là người tỏa sáng trong bài hát”. Theo nữ giám khảo, việc lựa chọn những ca khúc bất hủ, quá quen thuộc với công chúng đồng nghĩa với việc thí sinh sẽ phải đối mặt với những đánh giá khắt khe hơn.

Cô gái bị danh ca Thái Châu nhắc nhở khi làm mới nhạc Trịnh - Ảnh 2.

Thái Châu thẳng thắn góp ý cho thí sinh N Ly sau khi theo dõi bài thi

Ảnh: NSX

“Mình rút kinh nghiệm, nếu vô vòng sau, người hòa âm phối khí gửi bài nhưng em cảm nhận không ổn, em phải nói lại để người ta sửa theo ý mình. Khi đã chọn một ca khúc nổi tiếng, mình phải khắt khe trong vấn đề hòa âm phối khí, trong câu từ và cả việc đặt tình cảm vào bài hát”, cô nhắn nhủ

Với góc nhìn của một nghệ sĩ gắn bó lâu năm với dòng nhạc trữ tình, danh ca Thái Châu nhận xét Còn tuổi nào cho em là ca khúc mang dấu ấn rất rõ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vì vậy không nên làm mới quá nhiều trong phần phối khí. Ông cho rằng nếu giữ đúng nhịp điệu nguyên bản, N Ly sẽ có thể hát “thong thả, không vội vã” và truyền tải cảm xúc một cách trọn vẹn hơn.

“Đây là bài hát quá nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và được nhiều ca sĩ thể hiện. Tôi nhắc nhở các em rằng có nhiều ca khúc nếu làm mới quá sẽ làm vơi đi nhạc cảm. Nếu làm đúng bài hát này, bạn sẽ hát tốt lắm. Mình cứ hòa âm một cách giản dị thôi, vì nhạc của anh Trịnh Công Sơn là như vậy”, ông nhắn nhủ. Với bài thi này, N Ly nhận được điểm 9,5 từ giám khảo Thái Châu, Sỹ Luân và Phương Trinh Jolie.

